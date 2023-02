En gentlemans sølv

Nederlag? Ja, når man har vunnet det meste i verdenscupen hele vinteren, inkludert prestisjerennene i Wengen og Kitzbühel, kan det virke bittert ikke å få full uttelling i sesongens sportslige høydepunkt. Men både Aamodt Kilde og alle oss andre vet at gull i mesterskap henger høyere enn alt annet. Kunsten er å takle nederlagene med verdighet og klokskap.

For etter at Aamodt Kilde vant sitt første verdenscuprenn i 2016, og har gått til topps 20 ganger, står han fortsatt uten gull i OL og VM. Torsdagens sølvmedalje i super-G, der han tapte med ett hundredel, var faktisk hans første medalje i VM. At han ble slått av en løper som aldri hadde vunnet et verdenscuprenn, snudde han til noe positivt. Aamodt Kilde gledet seg over sin første VM-medalje. I hvert fall utad. Man kan si de var noenlunde jevngode. Men i toppidrett skal det skilles.

Aamodt Kilde kom som storfavoritt til OL i Beijing i fjor, men endte med bronse i super-G og 5. plass i utfor. Hans beste uttelling kom med sølvmedaljen i kombinasjonen, øvelsen han måtte bryte i årets VM. I VM har det blitt stang ut hver gang med hensyn til medalje. Fra Courchevel kommer han i hvert fall hjem med to sølv.

Det var skøyteløperen Knut Kupper’n Johannessen som innførte begrepet “sølv er nederlag” på 60-tallet. For mange gjelder den betegnelsen fortsatt. Det er mulig det også gjelder for Aleksander Aamodt Kilde. Men man må også analysere hva som ligger bak resultatet.

Da sveitseren Marco Odermatt fullførte sitt utforløp søndag, var ekspertisen samstemt: Hvordan er det mulig å slå dette? Den olympiske mesteren i storslalåm kjørte imponerende feilfritt. Da Aamodt Kilde kom senere var han den eneste som holdt samme fart noenlunde. Men når seiersmarginen er på nesten et halvt sekund, er det ingen tvil. Som Kjetil André Aamodt sa i Viaplay-studio: Her må man legge igjen dødsangsten i startporten.

Det hører med til historien at Marco Odermatt er gentleman på samme nivå som Aleksander Aamodt Kilde. Han sa til TV3 at han syntes Aamodt Kilde også fortjente et VM-gull snart, og har jo rett i det. Aamodt Kilde tok igjen smilende i mot rosen, akkurat som hans to nøkterne og tilfredse foreldre i målområdet. Der sto også IOC-president Thomas Bach og nøt god sportsånd i en av verdens dristigste idretter. Det kunne han trenge.

– Gullet vil jage meg helt til jeg har det, sa Aamodt Kilde til Viaplay. Og smilte. To svinger avgjorde. Alt kan forbedres. Neste VM er i Saalbach i Østerrike om to år. Så er det OL i Milano/Cortina året etter. Og 30 år er jo ingen alder for en alpinist …

