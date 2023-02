Finansministeren har blitt Norges nye Onkel Skrue. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stiller seg klokelig opp som en vaktbikkje foran Oljefondet, pengebingen som nå er verdt 13.800 milliarder kroner. Bare siden nyttår har fondet økt med 1.300 milliarder – altså nesten et helt statsbudsjett i størrelse. Men finansministeren gjør det klart at regjeringen vil holde igjen på bruken av oljepenger i flere år framover.

[ Kjell Werner: Vedum blir lavt priset. ]

«Jeg tror i alle fall at vi må være varsomme med å bruke for mye oljepenger hele denne stortingsperioden. Målet vårt er at prisene for folk skal ned, og vi ser flere positive tegn. Men vi vil fortsatt måtte være forsiktige», sier Vedum formanende til Klassekampen.

Å holde igjen på pengebruken er oppgaven.

Finansministeren mener det ikke er noen automatikk i at det alltid er lurt å bruke mer penger. «Vi må tenke på barnebarna våre, for Oljefondet skal være stort om 50 år, og det skal være stort om 100 år», sier Vedum. Han viser til handlingsregelen som skal sikre at Oljefondet ikke blir tømt.

Handlingsregelen sier at politikerne normalt skal kunne bruke om lag tre prosent av Oljefondet. I dårlige tider kan det brukes noe mer. Motstykket er at politikerne evner å holde igjen i gode tider. I årets statsbudsjett er det i utgangspunktet lagt opp til å bruke 317 oljemilliarder til gode formål på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av oljeformuen. Å bruke for mange oljemilliarder nå vil føre til at Norges Bank må sette opp renta mer enn det som er forsvarlig.

[ Lars West Johnsen: Regjerer med bare hver femte velger i ryggen. ]

Trygve Slagsvold Vedum liker å danse, og han vært kjent for å være en festløve. Men nå har han inntatt rollen som festbrems. Å holde igjen på pengebruken er finansministerens oppgave i alle regjeringer, uavhengig av om vedkommende heter Kristin Halvorsen, Siv Jensen, Jan Tore Sanner eller Trygve Slagsvold Vedum.

Det bør ikke overraske noen at Vedum opptrer som en gjerrig Onkel Skrue. Det er bare å lese i statsbudsjettets dokumenter, så får vi svar. Og enda tydeligere var beskjeden i Perspektivmeldingen som ble lagt fram våren 2021. Det økonomiske handlingsrommet blir kraftig snevret inn i årene som kommer. Bakgrunnen er at inntektene fra oljevirksomheten vil avta samtidig som den norske befolkningen blir stadig eldre.

I tillegg er det større usikkerhet rundt verdien av Oljefondet. Det er nok å minne om at fondet gikk på et rekordstort tap i fjor. Det ble negativ avkastning på svimlende 1.637 milliarder. Til sammenligning beløper utgiftssiden i årets statsbudsjett seg til 1.700 milliarder. Oljefondet vokste riktignok som følge av store oljeinntekter og en gunstig kronekurs, men det er en annen historie.

[ Kjell Werner: Kutt momsen på strømmen. ]

Poenget med Oljefondet er at verdiene skal investeres utenlands for å unngå overoppheting av norsk økonomi. Mesteparten av fondet er plassert i aksjer. Risikoen for å tape mye fra tid til annen er stor. Dette må politikerne ta høyde for. Derfor er det ekstra viktig, og riktig, at finansministeren holder regjeringens statsråder i tømmene. Det er naturlig nok en upopulær rolle. Utakk er verdens lønn.

Det skal sterk rygg til for å bære gode dager. Men vi blir alle belønnet dersom regjeringen lykkes med å få prisstigningen under kontroll. Regjeringens håp, og sjanse, er at det skjer før valget i 2025. Onkel Skrue ble mindre gjerrig med årene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen