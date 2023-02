At Sveriges hovedstad har betydelige gjengproblemer har vært kjent i mange år, men siden 1. juledag i fjor har det eskalert på en måte som er vanskelig å forstå. Fire mord, 13 skyteepisoder og 13 bomber har gått av siden en 27-åring ble drept 1. juledag. Mannen som da ble skutt og drept var selv mistenkt for å ha lurt den kjente rapperen Nils «Einár» Grönberg i en felle før den prisvinnende artisten ble myrdet ett år tidligere.

Mannen som døde 1. juledag stilte i 2021 åpent opp i et intervju med Expressen med tittelen «Gängkriget inifrån» og uttalte at ingenting ville stoppe skytingen og volden. «Låt oss äta varandra tills vi är slut», sa mannen. Det er så brutalt – og så vondt – å lese at det knapt er til å forstå. Men de siste ukene har det faktisk blitt enda verre. Nå er det barn som angriper barn.

Derfor har jeg tatt meg i å lese mye mer svenske aviser enn vanlig. Tabloidene Expressen og Aftonbladet rapporterer om millionsummer som finnes i leiligheter, mindreårige gjerningsmenn, biler som stanses med ungdomsskoleelever med automatvåpen, og sist helg ble en 15 år gammel gutt drept mens han satt og spiste sushi. På mange måter har Stockholm fått en virkelighet som brått minner om amerikanske og italienske mafiakriger.

Fra ytterste høyreside vil man peke på Sveriges store innvandring som årsaken til den skremmende utviklingen. Andre vil vise til sosiale forskjeller, mangel på fotballbaner og ungdomsklubber, sviktende sosialtjeneste og dårlige skoler som årsakene til at rotløs ungdom fanges opp av kriminalitet. Og alle er nok enige om at politi og politikere ikke gjør nok for å stoppe de kriminelles hensynsløse galskap.

Selv har jeg mest sansen for den syndebukken som jeg kom over i lederspalten i Sveriges største avis Aftonbladet. Kommentator Jonna Sima rettet pekefingeren mot det som er årsaken til nesten alle gjengkonflikter, fra Mexico til USA og fra Italia til Sverige, og for så vidt helt sikkert også i Oslo: Salg av narkotika. Når barn dreper barn i Stockholm skal det visstnok handle om kontroll over narkotikamiljøet i Sundsvall, en by på størrelse med Drammen.

«Knarkingen når nye høyder rundt om i Sverige. I visse kretser er en linje kokain på helgekvelden blitt like normalisert som å ta seg en øl. Som en konsekvens har narkotikamisbruket gått hånd i hånd med voldsutviklingen i den kriminelle verden. Årsak og konsekvens pleier det å kalles». (…) «Den neste dødelige skytingen kan skyldes din pose med pulver», skrev Sima, og slo fast: «Vi burde snakke mer om knarkskam».

Ja, det burde vi. God fredag!

