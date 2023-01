Gode svar – på et annet spørsmål

Det var nesten ikke måte på hvor viktig det var. På morgenkvisten denne siste fredagen i januar våknet befolkningen til hasteinnkalt pressekonferanse og nyhetsflater fulle av spekulasjoner og hastige analyser. Hva vil det bety at regjeringen ved selveste statsministeren og energiministeren endelig legger fram konkrete tiltak for eksporten av strøm?

Det kjedelige svaret er: Fint lite.

Vi har en strømpriskrise her og nå, ingen kraftkrise

Det betyr ikke at regjeringens forsøk på å ta litt mer kontroll over eksporten av strøm ut av landet ikke er en god nyhet. Det er sterkt behov for å lovfeste kraftprodusentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

Det er også helt nødvendig å styrke myndighetenes mulighet til å gripe inne i disponering av vannmagasinene i situasjoner der vi begynner å gå tomme for vann vi kan lage strøm av.

Det lærte vi på ganske brutalt vis i fjor, da ansvarlige myndigheter og politikere begynte å snakke om fare for rasjonering av strøm.

Selv om forklaringene på hvorfor vi havnet i en slik situasjon spriker, og selv om kraftbransjen vil stritte imot, er det vanskelig å ikke se rasjoneringsfaren i sammenheng med de nye kablene til Tyskland og England, som ga muligheten til å eksportere store mengder kraft, til store mengder penger.

Da det viste seg at regnet ikke spilte på lag, sto vi igjen med faretruende tomme vannmagasin. Da grep energiminister Terje Aasland inn og krevde rapporter fra kraftprodusentene om vannmengden i magasinene, og med en klar oppfordring om å spare på vannet. Det gikk såpass bra at Aasland i november kunne rapportere at «politikk virker».

På grunn av at han hadde bedt vannprodusentene spare på vannet, ville strømprisen nå ligge lavere, skrev Aasland på Facebook. Så gikk prisene opp igjen, og energiministeren måtte dementere sin opprinnelige påstand.

Det Aasland likevel hadde rett i, var at hans pekefinger ovenfor kraftbransjen hadde hjulpet. Riktignok godt hjulpet av regnet som høljet ned og fylte vannmagasinene i høst. Det hjalp ikke så mye på strømprisen, som i dag ligger rundt 150 øre sør for Dovre.

Men forsyningssikkerheten er bedre. Vi har vann i magasinene. Det er selvsagt helt avgjørende.

Det er god politikk av regjeringen å forsterke politikernes råderett over forsyningssikkerheten. Det er grunn til å gi den et klapp på skulderen for det.

Det er likevel litt vanskelig å skjønne hvorfor dette måtte presenteres nå, med brask og bram. Dette er et politisk grep for å hindre en nødssituasjon. Vi har ingen nødssituasjon nå. Vi har en strømpriskrise, ingen kraftkrise.

Folk er mest interessert i hva som vil gjøres med strømprisen. Det svarer ikke dagens pressekonferanse på.

Det er dessuten bare fire dager til regjeringens energikommisjon – endelig, etter meget omtale og flere utsettelser – skal presentere sine forslag. Det er ikke veldig slemt å påpeke at dagens pressekonferanse hadde kunnet vente noen dager til.

Så går det selvsagt også an å skjønne at en presset regjering vil vise handlekraft. Det har den så absolutt gjort. Og kanskje ikke så veldig mye mer.

