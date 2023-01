Arenaen der Russland slipper til. Nå må det stoppes

Debatten om russernes plass i internasjonal idrett har eksplodert etter at IOC vurderer å åpne opp for deltakere fra krigførende Russland og deres allierte fra Belarus i neste års sommer-OL i Paris. Ordføreren i byen, Anne Hidalgo, støtter ideen.

Her hjemme har en nyhetssak for NRK skapt rabalder fordi det hevdes at lederen av den norske utøverkomitee, Anne Uhrenholdt Jacobsen har gått inn for det samme. Det avviser hun. Men diskusjonen pågår i komiteen, visstnok uten konklusjon. Idrettspresident Berit Kjøll og i denne sammenheng idrettsminister Anette Trettebergstuen avviser tanken blankt.

Når Novak Djokovic spiller semifinalen i Australian Open fredag, holder hans far Srdjan seg borte fra arenaen. Etter at Djokovic slo russeren Andrej Rubljov i kvartfinalen, samlet en gruppe russere seg ved arenaen og viste støtte til Russlands president Vladimir Putin. Etter det har det florert av videoer i sosiale medier hvor Djokovic senior tar del i støtten og holder et stort russisk flagg.

“Familien min har gått gjennom krig, og vi ønsker bare fred”, er an sitert på ifølge NTB.

Situasjonen viser hvor galt det bærer av sted at det internasjonale tennisforbundet som et av ytterst få forbund har tillatt deltakelse fra de krigførende nasjonene. Deltakelsen i Australian Open er lite problematisert. Det blir mye høflig applaus når Aryna Sabalenka spiller sin aller første Grand Slam-finale lørdag.

Aryna Sabalenka fra Belarus spiller finale i Australian Open lørdag til stor begeistring for hjemlandet. (Aaron Favila/AP)

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fokuserer på menneskerettigheter når hun tenker høyt om hvordan idrettens verdigrunnlag skal etterleves. – Å utestenge en gruppe mennesker utelukkende på bakgrunn av deres pass er diskriminerende og et brudd på menneskerettighetene, sier Hemings og et av Norges største skinavn om bakgrunnen for diskusjonen.

Hvis IOC åpner opp for russerne, kan flere andre særforbund gjøre det samme, blant annet det internasjonale skiforbundet. Neste ski-VM går i Trondheim i 2025. Det er et FIS-arrangement med Norge som arrangør. Vi kan ikke se for oss at den russiske offiseren Alexander Bolsjunov kan starte der under ledelse av Putin-entusiasten og VM-dronninga sist Trondheim arrangerte VM, Jelena Välbe.

For av og til må menneskerettigheter settes opp mot hverandre. I Vladimir Putins horrible angrep på Ukraina inngår også idretten som en del av propagandaapparatet. Det blir ingen russisk seier i Australian Open, men de kom til semifinalen til stor begeistring for russerne. Menneskerettigheten til et startnummer kommer bak i rekka når det handler om liv og død.

Internasjonal idrett er i dag ganske samstemt i utestengelsen av Russland og Belarus. Slippes de inn i OL-varmen neste år, holder Ukraina seg borte. At russerne ikke får konkurrere under eget flagg og nasjonalsang, blir en bagatell i denne sammenheng. Russisk deltakelse vil være en seier i propagandakrigen på hjemmebane. Det er Ukraina som skal delta i OL i Paris, ikke Russland og Belarus.

