Kristelig og folkeparti

KrF-leder Olaug Bollestad ønsker å favne bredere blant velgerne. Hun lanserer derfor en fersk strategi med saksområder hvor KrF skal meisle ut ny politikk. Stikkordene er familie, oppvekst, helse og eldre. I tillegg skal KrF kjempe for et samfunn som bygges nedenfra.

«Vi heter kristelig, men vi heter også folkeparti. Vi skal føre praktisk politikk forankret i våre verdier», sier Olaug Bollestad for å illustrere hva hun mener. KrF-lederen forklarer seg i Dagbladet og understreker at man ikke behøver å være kristen for å stemme KrF. Samtidig poengterer hun at politikken skal være basert på verdiene nestekjærlighet og forvalteransvar.

KrF ligger på sotteseng.

Til helgen samles KrF-politikere fra det ganske land til konferanse for å stake ut kursen fram mot landsmøtet i april og høstens lokalvalg. I lang tid har KrF skrapt grunnfjellet i det såkalte bibelbeltet på Sør- og Vestlandet. Ved stortingsvalget i 2021 falt partiet under den magiske sperregrensen på fire prosent. Partiet fikk da en oppslutning på 3,8 prosent og endte dermed opp med en stortingsgruppe på bare tre medlemmer. Siden den gang har partiet ligget konstant under sperregrensen på snittet av meningsmålingene. KrF mister i hovedsak velgere til Høyre.

KrF opplevde en avskalling i kjølvannet av det dramatiske skjebnelandsmøtet 2. november 2018. Daværende KrF-leder Knut Arild Hareide ville gå i samarbeid med Ap og Sp, men han tapte dessverre knepent. Den blå siden vant, og Kjell Ingolf Ropstad tok over stafettpinnen. Ropstad måtte imidlertid kaste inn håndkleet da det ble kjent at han hadde vært folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene og dermed urettmessig ble tildelt pendlerbolig.

Da ble det Olaug Bollestads tur, og hun har tenkt å styre KrF-skuta en ny etappe. Det store spørsmålet er hvordan KrF skal manøvrere i dagens farvann og hva slags politisk last som skal være med på ferden. Valget av ny nestleder kan gi et lite signal i så måte. Her står det mellom Viken-politikeren Ida Lindtveit Røse (30) og Jorunn Gleditsch Lossius (42) fra Lillesand. Røse støtter dagens abortlov mens Lossius er kritisk.

KrF er sterkt svekket etter flere års intern strid, og partiet har ikke lenger de store sakene som gir appell blant velgerne. Kontantstøtten er tilnærmet uinteressant, Kjell Magne Bondevik er ute av politikken og vinglasset til Valgerd Svarstad Haugland er en saga blott. Olaug Bollestads rause væremåte er tydeligvis ikke nok. Partiet ligger fortsatt på sotteseng.

Det må skje et under for å løfte KrF tilbake til et folkeparti på mer «normale» høyder. Rekordvalget i 1997, med en oppslutning på 13,7 prosent, kan Bollestad & co se langt etter. Det vil være som å tro på julenissen. KrF-strategene har imidlertid et lønnlig håp om å kare seg over sperregrensen ved stortingsvalget i 2025. Men også det skal holde hardt.

