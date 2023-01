Det er håp i Europa, Klaveness

Det sitter 19 menn og en kvinne i dagens eksekutivkomité i Uefa (det europeiske fotballforbundet). Både Sverige og Finland er inne. Klaveness sterkeste kort akkurat nå er det hun egentlig ikke vil spille ut: At hun er kvinne.

Det momentet er dessverre ikke underordnet i en altfor maskulint ledet fotball. Franske Florence Hardouin ble første kvinne som kom inn i 2016. Lise Klaveness kan bli den andre. Det er et strategisk valg av Norges Fotballforbund å gå for dette. Det krever både tid og ressurser.

Hun startet løpet med en lang samtale med dagens Uefa-president Aleksander Ceferin. Sloveneren har vært i opposisjon til Fifa-president Gianni Infantino og trenger de våpendragere han kan få. Men det er ikke bare å rekke opp hånda i dette selskapet.

Derfor var den lange samtalen med Ceferin heller ikke noe Klaveness primært ønsket, men som var helt nødvendig for å få et inntrykk av hvilket landskap hun skal prøve å komme inn i. Hun forteller at det var vrient å tolke ut fra samtalen. Det er 55 medlemsland i Uefa og alle valg i slike fora er basert på nettverk. Det tar tid å bygge konstellasjoner. Man må kjenne folk. Lise Klaveness er fersk, men man må jo begynne et sted.

Europa har fotballens største pengemaskin i Champions League, men Ceferin er genuint opptatt av breddefotballens kår og i den delen av fotballen er Norge langt framme. Men hva er viktigst for dem som skal sette sammen det nye Uefa-styret?

Det er ni navn som skal velges på Uefa-kongressen i Lisboa i begynnelsen av april. Svenske Karl-Erik Nilsson er 1. visepresident (det er seks av dem totalt), mens danske Jesper Møller er styremedlem. For å være valgbar må man enten være president eller generalsekretær i sitt nasjonale forbund.

Lise Klaveness markerte seg gjennom sin historiske opptreden på Fifa-kongressen i Doha i fjor høst, men man kommer ikke inn i Uefa-styret ved å rope høyest. Hun har mange med seg i ønsket om å endre måten den internasjonale fotballen ledes på, men det må skje med kunnskap og høflighet.

Det er i Fifa vi finner de mest kritikkverdige forholdene og Uefa har også sju plasser i det som heter Fifa Council. Der sitter den andre kvinnen i dette selskapet, italienske Evelina Christillin, tidligere alpinist som blant annet var direktør for vinter-OL i Torino i 2006.

Lise Klaveness har startet sin presidentperiode forrykende på hjemmebane. Nå kreves det taktisk klokskap på Drillo-nivå for å manøvrere seg inn på verdenslaget. Det er fullt mulig. Og det starter i Europa.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen