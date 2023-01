Stilleste gutt i stortingssal-en

Forrige uke var statsminister Jonas Gahr Støre i spørretimen. Siden da har jobb nummer én vært å sette hele skravleklassen i arbeid. Hvilket av slagordene sine liker Ap egentlig best? Mener de fortsatt at det er vanlige folks tur? Skal alle med? Én ting er sikkert, dette partiet kan både skape og dele forvirring.

Men nå var det vanlige statsråders tur. Landbruksminister Sandra Borch (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må kunne sies å være noen av de aller vanligste folkene i regjeringen Støre.

Hvordan kunne det skje, at vi endte opp med en fiskeriminister som var stum som en østers i hele spørretimen?

Follo the money kunne kanskje ha vært et passende slagord for opposisjonen. Den leter i alle fall etter forklaringer på hvordan Follo-banen gikk fra å være et gigantisk prestisjeprosjekt til å ende som kluss for tog. Trond Helleland fra Høyre lanserte en spektakulær teori.

«Den 18. oktober mottok jeg, som nestleder av transport- og kommunikasjonskomiteen, en hyggelig invitasjon i min e-post til åpning av Follobanen fra Bane NOR, med detaljert program, kulturprogram og varsel om svært prominent deltakelse, inkludert statsråden, statsministeren og Hans Majestet Kongen,» begynte Helleland.

Les flere kommentarer fra Hege Ulstein

Han ville gjerne vite om det var blitt tatt «shortcuts» (det vanlige folk kaller snarveier) i arbeidet for å rekke denne åpningsfesten, der alle skulle med. «Jeg håper åpningsfesten ikke var avgjørende for at man åpnet», sa Helleland. Han påsto ingenting. Han bare skapte og delte et spørsmål.

Det ble i det hele tatt mange spørsmål til Nygård. Det er ikke så rart, når han har det øverste politiske ansvaret for et tog som ikke går, og for en sektor som fortsatt martres av åtte år med oppsplitting og konkurranseutsetting under Erna Solbergs styre.

Ut fra svarene til Nygård, kan vi i alle fall slutte oss til at det ikke bare er togene som går sakte. Arbeidet med vedlikehold står også på et sidespor og venter på et møtende tog eller på at en signalfeil skal rettes opp.

Landbruksminister Sandra Borch fikk en del spørsmål om matpriser og dyrevelferd. Altså om svindyr mat og om at svin er dyr.

Mona Fagerås fra SV lurte på om Nygård kunne «garantere at han vil hente inn vedlikeholdsetterslepet på jernbanen på sin vakt»?

Det kunne ikke Nygård.

«Det kan jeg med en gang si ikke er realistisk. Det vedlikeholdsetterslepet er så stort at å innhente det – ja, det spørs jo selvfølgelig hvor lang vakt jeg får, så hvis jeg får sitte i en evighet, kan jeg jo klare det».

Det høres rimelig ut. Når så mange regjeringer har vært med på å skape etterslepet, må de dele på opprydningen. Alle skal med. Vanlige folk forstår det.

[ Lars West Johnsen: Brexit fungerer ikke: It was a bloody bad idea. ]

Nygård kunne heller ikke love så mye til Fagerås når det gjelder punktlighet. «Det ville vært overmodig av meg å love at forsinkelser skal forsvinne på et gitt tidspunkt», sa han. Litt som selve togene, altså. Der er det også overmodig å love at de skal dukke opp på et gitt tidspunkt, for eksempel det tidspunktet som er angitt i rutetabellen.

Hva så med de to andre statsrådene i salen? Landbruksminister Sandra Borch fikk en del spørsmål om matpriser, og noen om dyrevelferd. Altså om svindyr mat og om at svin er dyr.

Bjørnar Skjæran, som er både statsråd og nestleder i Ap, fikk også beveget litt på seg da han gikk for å hente seg et glass vann. Det var det nærmeste han kom hav og fisk denne formiddagen. Han ble sittende i én time og ett kvarter, uten å få ett eneste spørsmål.

[ Torbjørn Færøvik: Alt kan skje i Kaninens år ]

Det er svært sjelden at en statsråd blir helt oversett. Hvordan kunne det skje, at vi endte opp med en fiskeriminister som var stum som en østers i hele spørretimen?

Hvilke statsråder som kommer til spørretimen, blir kunngjort allerede mandag formiddag. Men, som Hans Andreas Limi fra Frp så riktig sa det: «Næringskomiteen er på komitéreise».

Frp liker å lage vitser om at regjeringen ikke gjør stort annet enn å følge situasjonen nøye. Det er vel like før de foreslår det som nytt slagord. Men Statsministerens kontor kan neppe ha fulgt situasjonen på Stortinget særlig nøye når de sender to av Næringskomiteens statsråder til spørretimen samtidig som komiteen er på reise til Berlin og London (forhåpentligvis ikke med tog).

Så det var visst ikke vanlige statsråders tur likevel. Alle skulle ikke med. Inntrykket er skapt og delt.

[ Dagsavisen-kommentator: - Fryktelig vond sak for Rødt ]

[ Reagerer sterkt på Kjerkols sykehustale: – Det er bare juks og bedrag ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen