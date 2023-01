På TV: Mer musikk fra scenen til stua

Hvis noen spør meg hva jeg synes om musikkprogrammene i NRK i det siste må jeg svare at jeg ikke har rukket å se alle. Tenke seg til... Et av programmene som bidrar til dette kommer med en ny sesong samtidig med «MGP»: «NRK-scenen», som presenterer artister utenom deres vante scener, men i omgivelser de har personlige minner fra. Responsen har vært god, med opptil en kvart million seere litt utenfor det som oppfattes som «beste sendetid».

Sesong 2 av «NRK-scenen» starter med Thomas Dybdahl bak scenen i Den Norske Opera, en scene han lenge hadde for stor ærefrykt for til å stå på selv. Dybdahl spiller gamle «From Grace» og «One Day You’ll Dance For Me, New York City», sammen med sitt band med Ole Morten Vågan, Gard Nilssen, Lars Horntvedt og Vegard Lien Bjerkan. Langt nyere er den avsluttende duetten med Beharie i «Treat Me So Bad», som de to ga ut på singel før jul.

Miss Tati (Tatiana Palanca) på Skoltegrunnnskaien i Bergen, der hun kom til landet som 10-åring. Nå også hennes foretrukte arena i TV-programmet "NRK-Scenen". (Paal Ritter Scherven)

Blant kommende opptredener i serien er Miss Tati (Tatiana Palanca) i landgangen på Skoltegrunnskaien i Bergen, der hun som tiåring kom til landet for første gang. Lars Vaular kommer fra Bergen Kjøtt, kulturhuset der mye av den nye musikken fra Bergen har blitt til. Brenn er i aulaen på Lillestrøm VGS, der de begynte å spille sammen. Charlotte Dos Santos synger på Henie Onstad Kunstsenter, som hun har et personlig forhold til.

Som en komplett kontrast til MGP, sender serien også et par korte spesialprogrammer fra Bylarm, med bare én låt fra hver artist, men svært gode alternativer til MGP-sirkuset tidligere på kvelden. Å få artister som Ælvestaden, Makosir og spesielt hardcorepunken til Utflod rett inn i stua etter Kveldsnytt må sies å være noe uvant. I positiv forstand.

Utflod, en ny type band for NRK å sende inn i folks stuer rett etter Kveldsnytt en lørdagskveld. (Mode Steinkjer)

I november sendte NRK et musikkprogram i aller, aller beste sendetid, en fredag mellom «Norge rundt» og «Nytt på nytt»: Hyllestkonserten til Anne Grete Preus med Kringkastingsorkesteret og fire gjestesangere. Dette ble i første omgang sett av rundt 300.000. Til sammenligning så 600.000 den første delfinalen i MGP sist lørdag, et program som på forhånd ble lansert med vegg-til-vegg-dekning i alle NRKs programmer bortsett fra «Mysteria i Brokewood».

Hvordan sto det til før? Allerede da NRK lagde norsk rocks historie i 2004 spurte vi oss hvordan en sånn serie skulle produseres i framtida, hvis NRK ikke lenger hadde arkivmateriale av nyere artister. Så kom «Lydverket» i noen år, men heller ikke dette programmet fikk evig liv på skjermen. Det er under to år siden temaet var oppe i Kringkastingsrådet, etter at Norsk Komponistforening klagde på at NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster. «Musikk som kunstform er i stor grad blitt borte fra NRK, noe som særlig rammer bredden av den norske musikken», sto det i klagen.

I NRKS vedtekter, paragraf 16 står det: «En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket». Videre i paragraf 17: «NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer». I et intervju med rettighetsforvalterne TONO, i forbindelse med deres 85-årsjubileum i 2018, sa daværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: «Norsk musikk danner et fellesskap og gir oss en felles opplevelse.

Det er noe av det som holder oss sammen.» Store ord, som det tydeligvis hadde vært vanskelig å oppfylle. Men det skjedde noe under pandemien, med alle sine såkalte korona-konserter. I spissen for denne fornyelsen sto Kringkastingsorkesteret, med en rekke samarbeid i alle sjangere.

En annen fin serie de siste årene har vært «Festivalsommer», med innblikk i store og små festivaler landet rundt, med konsertopptak skilt ut i egne halvtimes programmer med DumDum Boys, Skambankt og Odd Nordstoga, og en hel time med Stian Carstensen fra Kongsberg. La oss håpe den fortsetter denne sommeren også. Det har vært «Urørtfinalen» og «P3 Gull» og i den andre enden av spekteret Hilde Louise Asbjørnsens hyllest til sine forbilder fra jazz og kabaret i teaterforestillingen «Stardust».

Siste tilskudd er serien «En dag med», programleder Arian Engebøs korte møter med artister som Synne Vo, Ramon og Kamara. Foreløpig på nett-TV, lineært i slutten av måneden. Det fortelles også at NRK produserer en omfattende serie med historien om norsk jazz, for sending i 2024.

Synne Vo på Bylarm i høst, en opptreden som også er tema i serien "En dag med" på NRK TV. (Mode Steinkjer)

Den kommende helga har NRK i tillegg til det store MGP-spetakkelet tre nye Bylarm-artister i «NRK-scenen», en fløytekonsert med jazzmusikeren Marius Neset, og innkjøpte programmer om Frank Zappa og The Rolling Stones. Og en kavalkade med alle som har blitt kåret til Årets spellemann siden 2009. Sistnevnte får være en kompensasjon for at Spellemannprisen enda en gang setter rekord i sen utdeling, 25. april. Det blir høydepunkter fra operetten «Czardasfyrstinnen», operaen «La Bohème» i sin helhet, og en reprise på «Hajk»-episoden med Girl In Red – hvor ble det av den serien, forresten?

Mye tyder altså på at folk likevel ville se musikk på TV. Fra TV2 meldes det om rekordtall for den 13. sesongen av «Hver gang vi møtes». 540.000 så sesongstarten med Bjørn Eidsvåg «direkte», etter to uker hadde en million fått det med seg. Et program med ordentlige artister som spiller hverandres sanger, og forteller om artistlivets opp- og nedturer. Alt må ikke være konkurranser for amatører, eller kjendiser som gjør noe de ikke kan.

