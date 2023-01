Derfor kan Zaineb bli idrettspresident

Sittende idrettspresident Berit Kjøll (67) har sagt at hun vil gå på en ny periode, tidligere Norsk Tipping-sjef Åsne Havnelid (61) er foreslått av flere kretser og nå seiler Zaineb Al-Samarai (35) opp som en het utfordrer. Et flertall av kretsene har allerede pekt på henne, melder NRK.

Valgkomiteen har ikke avsluttet sitt arbeid og det gjenstår å se om alle tre er kandidater inn til Idrettstinget som holdes i Bergen i begynnelsen av juni. Berit Kjøll vant den dramatiske presidentkampen med en eneste stemmes margin til Sven Mollekleiv på Lillehammer for fire år siden.

Nå har sju av elleve idrettskretser (Viken, Oslo, Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark) alle pekt på Zaineb Al-Samarai som sin kandidat. På tinget er det kretsene og særforbundene som skal stemme. De har 75 stemmer hver etter en fordeling ut fra antall aktive idrettslag. I tillegg har idrettsstyret og tre representanter for aktive utøvere stemmerett.

Zaineb Al-Samarai har vært svært aktiv i politiske verv både i og utenfor idretten. Hun har allerede lang fartstid som Ap-politiker på Stortinget og i Oslo bystyre og har sittet i idrettsstyret sammen med Berit Kjøll de siste fire årene. Før det var hun styreleder i Holmia sportsklubb, der hun vokste opp og var fotballspiller etter at hun kom hit som flyktning fra Irak i 1994. Og hun sitter også i styret i Vålerenga Fotball Elite. Hun er med andre ord tett på utfordringene både i bredde- og eliteidretten her i landet.

Hun er utdannet jurist og jobber nå i kommunikasjonsbransjen.

Da undertegnede var sammen med henne på besøk i Holmlia i fjor sommer, var hun malmklar: – Denne arenaen har kanskje vært den viktigste i mitt liv. Det å kunne stå her og gi tilbake, er utrolig stort, sa Al-Samarai, som da var utnevnt av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til å lede et utvalg som skulle fordele ekstramidler til idrettslag der medlemmene ikke har råd til å betale medlemsavgift. I Holmlia var det da bare om lag halvparten av medlemmene som betalte.

Siden den gang har den problemstillingen eskalert og blitt den heteste debatten i norsk idrett. Strømprisene tar kvelertak på aktiviteten.

– Hun er svært kompetent og erfaren. Og hun er tett på medlemmene, både i bakgrunn, erfaring og alder, sier den nye styrelederen i Oslo Idrettskrets Marcela Montserrat Fonseca Bustos til NRK. Al-Samarai selv vil foreløpig ikke si noe om sitt kandidatur annet enn at hun er glad og stolt over støtten. Hun vil at valgkomiteen skal gjøre sitt arbeid i fred. Men hun er kjent for å være et menneske som ikke sier nei til nye utfordringer.

Åsne Havnelid gikk av i fjor som administrerende direktør i Norsk Tipping, før det har hun blant annet vært sjef i Røde Kors, assisterende toppidrettssjef og var direktør for ski-VM i Oslo i 2011.

Berit, Åsne eller Zaineb? Nå ligger ballen hos valgkomiteen.

[ Er det ikke gratis å spille fotball? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen