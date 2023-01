Oljestopp ville ha vært løftebrudd

Oljeminister Terje Aasland (Ap) deler ut 47 nye letelisenser til 25 oljeselskaper. 29 av tildelingene skjer i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og bare to i Barentshavet. Oljebransjen er happy. Miljøbevegelsen og flere partier kritiserer som ventet heftig.

Denne gangen dreier det seg om den årlige tildelingen av letetillatelser i modne områder. Her er det allerede olje- og gassvirksomhet i nærheten. Dermed er det kjent geologi og kort avstand til rørsystemer og annen infrastruktur.

Nå er det modne områder som er viktigst.

Annethvert år foretas det normalt tildeling gjennom ordinære konsesjonsrunder i umodne områder. SV har dessverre klart å presse regjeringen til å utsette 26. konsesjonsrunde. Denne runde kan tidligst komme i neste stortingsperiode, altså etter valget i 2025. Men utsettelsen er foreløpig ikke så dramatisk, for de ordinære konsesjonsrundene står ikke lenger øverst på oljeselskapenes ønskeliste. Nå er det oljeleting i modne områder som er viktigst.

Det er stor politisk uenighet om hvor fornuftig det er å lete etter mer olje og gass på norsk sokkel. Bakteppet er det faktum at kloden er i ferd med å bli for varm. Klimatrusselen må tas på alvor. Forbrenning av fossilt brensel må derfor begrenses. Vi må basere oss mer på fornybar energi. Det finnes flere veier til det målet. CO2-fangst og lagring vil være et fornuftig grep. Videre ligger det store muligheter i utslippsfri hydrogen.

Det er etterspørselen etter fossil energi som er utfordringen, ikke produksjonen. Derfor vil det være naivt av Norge ensidig å stoppe med oljeleting. Da vil andre og mer ustabile land øke sin oljeproduksjon. Norge er til å stole på, og produksjonen på norsk sokkel er renest i verden. Russlands krigføring i Ukraina har i tillegg endret den europeiske forsyningssituasjonen dramatisk og i Norges favør, spesielt når det gjelder gass.

Meningsmålinger viser at et klart flertall blant oss nordmenn mener det er riktig å lete etter mer fossil energi på norsk sokkel. Det samme flertallet kom til syne ved siste stortingsvalg. Ap, Høyre, Sp og Frp gikk alle til valg på et ja til videre oljeleting. I tillegg gir KrF åpning for å lete i modne områder. Samlet fikk disse fem partiene 75 prosent oppslutning i 2021-valget. Derfor ville det ha blitt et stort svik dersom Ap/Sp-regjeringen nå hadde snudd på flisa. Slike valgløfter må holdes.

Den norske olje- og gassproduksjonen har allerede falt merkbart siden toppåret i 2004. Selv med nye funn på norsk sokkel, vil vi måtte regne med at produksjonen faller betydelig i årene framover. Oljeeventyret er på hell, men det er for tidlig å si snipp, snapp, snute.

