Da vi gutta så Vialli naken

Den italienske fotballegenden Gianluca Vialli døde fredag 6. januar. Han ble 58 år gammel. Vialli hadde kjempet mot kreft i årevis, og sovnet inn på et sykehus i London.

«Ciao Luca», skrev hans tidligere klubb Sampdoria på Twitter. Adjø. Den korte teksten ble fulgt av en knust hjerte-emoji. Bedre kan knapt mine egne følelser beskrives. En bit av barndommen min dør med Vialli.

Thomas ringte meg nå, etter å ha hørt nyheten om at Vialli var gått bort. Enda en gang snakket vi om da vi så Vialli naken.

Vialli er en av de store i italiensk fotball, og sørges i dag over hele landet og i den store, vide fotballverden.

Han hadde en fin karriere utover 1990-tallet, med Champions League-seier med Juventus i 1996 og noen gode år på tampen i engelsk fotball. Han fikk også være med på Italias EM-seier som assistent til landslagstrener Roberto Mancini i 2021.

Mitt forhold til Vialli pågikk noen år tidligere. Han var favorittspilleren til min stebror, som spilte spiss. (Jeg var keeper og dyrket Walter Zenga med religiøs fanatisme.) Vi var høyt oppe da Vialli avgjorde cupvinnercupfinalen på Nya Ullevi i Göteborg for Sampdoria, mindre enn en måned før fotball-VM i Italia 1990.

VM skulle bli Viallis, det var vi alle enige om. Det ble det aldri. Han bommet på en straffe i Italias andre kamp mot USA, og ble etter hvert erstattet av Totto Schillaci, som ble VMs toppscorer. Men det ble vårt VM. Jeg tror aldri jeg har elsket noen så mye som jeg elsket det italienske landslaget i det mesterskapet.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Kan vi ikke bare nekte dem sex? ]

Og Vialli kom tilbake. Han ble toppscorer i Serie A sesongen 1990-91, og førte sammen med kompisen Roberto Mancini laget til il scudetto, det italienske seriemesterskapet.

I Trondheim vant Nils Arne, Ola By, Rambo, Kåre, Kalle, Gøran, Mini, Roar, Runar og Bjørn Otto, vanen tro, den norske serien. Stjernene var så heldig stilt høsten 1991 at hverdagens helter i Rosenborg ble trukket i Serievinnercupen mot de uoppnåelige stjernene på det italienske mesterlaget.

Sampdoria vant 5–0 i Genoa og drepte dobbeltoppgjøret. Men det gjorde ingen verdens ting, for snart skulle Pagliuca, Vierchowod, Lombardo, Mancini og – ikke minst – Vialli komme på besøk til Trondheim! Til oss, til meg!

Det var en annen tid. Mindre medier enn i dag, og mindre sikkerhet. Fra de italienske stjernene ankom Trondheim (og vant 2-1) til de dro hjem, hang jeg rundt dem. På trening, i hotellresepsjonen, på shoppingtur. Bare jeg og vennene mine og kanskje en håndfull til.

Jeg fikk autografen til Vialli på bilder, på papptallerkener og i autografblokka. Om og om igjen, flere ganger om dagen. Jeg kom løpende ned en trapp da Vialli og keeper Pagliuca skulle kjøpe en dress på en klesbutikk i sentrum, husker jeg, og falt i bunnen av trappa. Til de italienske stjernenes milde latter.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Jag hadde vært på Ullevål og sett Walter Zenga og Vialli få juling av Norge tidligere det året, til min store sorg og skam. Men det betydde ingenting nå. De var her, hos oss! Hos meg!

Det var et intenst døgn eller to, sikkert også for de italienske fotballspillerne. De ble liksom aldri kvitt oss, vi var over alt. Og enda bedre skulle det bli.

Sampdoria skulle dusje etter treningen på Lerkendal dagen før kampen. Vi hang utenfor garderobedøra og prøvde å se inn gjennom det smale vinduet i døra.

Jeg så bort et øyeblikk. Da hørte jeg Thomas rope: «De e jo kuka dær inne!». Jeg kastet meg tilbake til vinduet og så rett inn på en kliss naken Gianluca Vialli, full frontal.

Der og da føltes det som mitt 12 år lange livs største øyeblikk. Jeg husker det fortsatt med stor glede. Det gjør Thomas også. Han ringte meg nå, etter å ha hørt nyheten om at Vialli var gått bort. Enda en gang snakket vi om da vi så Vialli naken.

Gianluca Vialli er død. Verden husker ham for hans fine karriere på fotballbanen.

[ Jo Moen Bredeveien: Det er selvsagt flaut. Men jeg har ikke vært så gira under et fotball-VM på det jeg kan huske ]

[ Eirik Hoff Lysholm: Vi skal gjøre alt vi kan for at veien til Dagsavisen-nyheter skal bli lettere både for gamle abonnenter og nye generasjoner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen