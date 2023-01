Fotballåret 2023: EM-kjør og VAR på norsk

Så enkelt er det dessverre ikke. Hvis Norge i løpet av det kommende året kvalifiserer seg til EM i Tyskland i 2024 blir det altså det første sluttspillet A-landslaget har kvalifisert seg til på 24 år.

De klassiske bildene av daværende landslagssjef Nils Johan Semb, stående på kne Gelreddme stadion i Arnhem etter at Spania hadde scoret to ganger på overtid i en annen kamp, er de siste fra norsk deltakelse i de mest prestisjetunge turneringene.

Da var Martin Ødegaard (kapteinen på serieleder Arsenal) halvannet år gammel og Erling Braut Haaland (toppscoreren i Premier League) ennå ikke født. Dagens landslagssjef Ståle Solbakken spilte selv og var kaptein på det laget som forsvant ut av EM-sluttspillet etter 1-0 (!) over Spania, 0-1 mot Serbia og 0-0 mot Slovenia. Steffen Iversens scoring mot Spania ble den eneste.

Nettopp Spania er første motstander når EM-kvalifiseringen starter lørdag 25. mars i Malaga. Ståle Solbakken har selv annonsert EM 2024 som hans prosjekt og som kan bli et vendepunkt for landslaget. Nevnte Ødegaard og Haaland blir to av hovedrolleinnehaverne. Men som alle vet, i fotball kan skader snu opp ned på alt.

Kun tre dager etter bortekampen mot Spania, venter Georgia i en ny bortekamp. De to andre lagene i pulja er Skottland og Kypros. De to beste lagene er kvalifisert til sluttspillet. Går det som ventet må altså Norge erobre annenplassen bak Spania. Skottland, Georgia og Kypros må beseires. I november har vi fasiten.

Dette blir et av hovedtemaene i toppidrettsåret 2023 der norsk fotball igjen vil ta mye av oppmerksomheten. Kvinnelandslaget skal ut i et VM-sluttspill under sin nye sjef Hege Riise, og et uavklart spørsmål der er om lagets to største stjerner, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen blir å se i Australia og New Zealand der mesterskapet skal spilles. Det er begges intensjon om å være med. Men sikkert? På ingen måte.

Om et år sitter vi også med en annen fasit. Var innføringen av dommersystemet VAR i norsk eliteserie vellykket. I disse dager bygges VAR-senteret på Holbergs plass i Oslo opp. Mange kontroversielle avgjørelser skal fattes der fra og med seriestart 10. april.

Det eneste som er sikkert er at ballen er rund, at VM i Qatar er tilbakelagt og at drømmene lever og optimismen er størst i samtlige lag på denne tida av året. Inkludert landslaget. Det er det geniale med fotball.

EM-KVALIFISERINGEN

Dette er Norges kamper i kvalifiserigen til EM i Tyskland sommeren 2024:

Lørdag 25. mars: Spania – Norge (20.45).

Tirsdag 28. mars: Georgia – Norge (18.00)

Lørdag 17. juni: Norge – Skottland (18.00)

Tirsdag 20. juni: Norge – Kypros (20.45)

Mandag 11. september: Norge – Georgia (20.45)

Torsdag 12. oktober: Kypros – Norge (20.45)

Søndag 15. oktober: Norge – Spania (20.45).

Søndag 19. november: Skottland – Norge (20.45)