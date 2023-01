Nytt år, nytt steg

26-år gamle Tiril leder dermed både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt før turen fortsetter i Oberstdorf tirsdag og onsdag. Hun kjemper i teten i praksis likt med Kerttu Niskanen og Frida Karlsson med lagvenninne Anne Kjersti Kalvå og tvillingsøster Lotta like bak der igjen.

Tomrommet mange fryktet i norsk kvinnelangrenn etter at Therese Johaug la opp, oppsto aldri. En ny landslagsledelse har skapt en ny kultur i kjølvannet av mesternavnene Bjørgen og Johaug. Sistnevnte sa det selv til oss tidligere i vinter: Ingen fare. Det kommer alltid nye løpere.

Og kanskje det har gjort noe med denne gruppa at det har kommet nye ansikter inn i trenerapparatet. Johaug tok farvel med blant annet å kritisere treningskulturen blant de andre jentene. Den er det lite i veien med nå. Forvinteren har vist at naturlig personlig framgang er nok til å ta kampen opp med svensker og finner som var spådd til å overta ledertrøyene.

Nå er verken søstrene Udnes Wen eller Anne Kjersti Kalvå nye løpere. Tvert imot, de har kjempet i kjølvannet bak Johaug i årevis. Det er seks år siden Tiril Udnes Weng tok sine første poeng i verdenscupen. 1. januar 2023 kom hennes første seier på denne jaktstarten. Jada, Kerttu Niskanen hadde raskeste langrennstid, men her var formatet å komme først i mål. Udnes Weng viste ikke bare rå styrke i avslutningen, hun gjorde taktiske valg underveis som vitner om rutine.

Nå er hun seriøs favoritt til å vinne hele Tour de Ski fordi hun er den beste allrounderen i feltet. De to langdistansene (10 og 20km) i de to neste øvelsene vil bety mye i sammendraget. Fem norske jenter blant de ti beste er overraskende, så får vi anta at USAs Jessie Diggins avanserer etter den svake starten. Men den påståtte krisen i norsk kvinnelangrenn er avblåst. Og til VM i Planica kommer også Ingvild Flugstad Østberg inn for å komplettere bildet.

Blant gutta blir det ventelig et norsk mesterskap om Tour-seieren med et hyggelig bidrag fra Italias Federico Pellegrino i tetkampen. Hvis sprinteren har forbedret seg så mye på langdistanser som hans nye trener har bedt om, kan han skape spenning bak Johannes Høsflot Klæbo. Søndag var det Simen Hegstad Krüger som imponerte mest, Lyn-løperen har ambisjoner i sammendraget.

