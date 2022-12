Pelé har satt spor over hele verden. Også på Ullevaal stadion

Året er 1975 og et forsterket Vålerenga skal møte New York Cosmos med Pelé i sin midte. Laget er på oppvisningsturné og kommer med tog fra Stockholm. Jeg er blant de 16.000 som har kjøpt billett på Ullevaal og får sjansen til å se en levende legende live, for første og siste gang. Dette var før fotball ble vist på TV og før brasilianske stjerner fant sitt levebrød i Europas største klubber. Et besøk av Pelé var unikt og eksotisk

I et ukeblad var det intervju med VIFs balltekniske midtbanespiller Trond Hoftvedt foran denne kampen. – Jeg spilte skjorta av Pelé, var den ubeskjedne tittelen. Hoftvedt henviste til kampene mellom New York Cosmos og klubben han selv spilte for, Oakland Clippers. Det er mulig Hoftvedt overdrev litt. Men som VIF-spillere flest hadde han klare budskap. Peles unike karriere var koblet til kun to klubber: Santos hjemme i Sao Paolo og New York Cosmos der han skulle få amerikanere til å skjønne soccer på slutten av sin karriere.

Det er neppe kampen på Ullevaal Pelé husket best i sin karriere. Men han scoret to mål også der i 4–2 seieren over et Vålerenga som for anledningen hadde lånt inn både Harald Berg og Roald Kniksen Jensen. VIFs egen keeper Geir Karlsen sto i mål. Det vi fikk se av Pelé var tyngdeoverføringen, finterepertoaret og lekenheten. For Pelé var fotball lek. Fra sitt første spark på ballen til han gratulerte Lionel Messi og Argentina med VM-tittelen fra sykesenga for snaut to uker siden.

Brazil Pele Obit Pele utfører et ekte brassespark i 1968. (AP/NTB/AP)

Da han døde torsdag kveld, 82 år gammel, kom reaksjonene fra hele verden. Han debuterte i VM i Sverige i 1958 som 17-åring da han slapp til i lagets tredje kamp mot Sovjet, for øvrig en kamp Egil Drillo Olsen hadde haiket fra Fredrikstad til Göteborg for å se. Peles sportslige karriere er oppsummert i tre VM-titler (som den eneste), og over 1000 scoringer. Han ble Brasils største merkenavn i den forstand at han viste hvordan fotballen kunne løfte fram hvem som helst, uansett bakgrunn. Hans eget artisteri gjorde ham verdensberømt.

Hadde han vokst opp i dag ville han blitt hentet tidlig av Real Madrid eller Manchester City og blitt en av fotballartistene vi ville fått servert ukentlig på TV. Da Brasil kom til fotball-VM i 1958, 1962, 1966 og 1970 var det med nye navn vi i Europa aldri hadde sett i aksjon. Ryktene gikk foran dem. Mange mener Brasils verdensmestere fra 1970 er tidenes beste landslag, en påstand det er umulig å verifisere eller ettergå. Men artistnavnet Pelé (Edson Arantes do Nascimento) skrev historie ved å løfte VM-trofeet for tredje gang.

Det er faglig uenighet om hvem som er tidenes beste fotballspiller. Det er kanskje enklere å slå fast hvem som er tidenes viktigste spiller. Pelé ble symbolet på at fotballen er for alle, uansett oppvekst, hudfarge og religion. Den erkjennelsen er like viktig nå som da. Selv de som aldri har sett en fotballkamp kunne koble dette navnet. På sine eldre dager ble han beskyldt for å være mer forretningsmann enn fotballikon. Han levde kort og godt av å være Pelé. Men han glemte aldri sin bakgrunn. Og var tidlig ute og beskyldte Fifa for korrupsjon.

I en av sine mange selvbiografier forteller han hvordan kallenavnet oppsto. Hans favorittspiller i barndommen var keeperen i Vasco da Gama, Bilé. Men Lille Edson (forøvrig oppkalt etter Thomas Edison) slet med uttalen og kalte ham Pelé, noe han ble lett mobbet for. Og det navnet ble stående. På hebraisk skal det bety mirakel. Det visste ikke Pelé noe om. Han bare utførte det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen