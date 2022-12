Oljeskatt gir resultater

Gryteklare olje- og gassprosjekter ligger nå ferdig til å bli realisert. Fredag leverte Aker BP inn ti planer for utbygging og drift på norsk sokkel. Det ble en historisk dag. Samlet sett er det snakk om investeringer på 200 milliarder kroner de nærmeste årene. Staten vil få inn om lag 160 milliarder kroner i skatteinntekter. Videre vil prosjektene sysselsette 145.000 årsverk i leverandørbedrifter.

Den heftige dragkampen om oljeskattepakken startet våren 2020. Da hadde pandemien sørget for å sende oljeprisen ned på 20-tallet. Dermed var det fare for investeringstørke i oljebransjen, noe som igjen ville kunne gi sviktende ordretilgang ved norske verft og leverandørbedrifter.

Mange arbeidsplasser sto på spill.

Ap, Sp og Frp presset klokelig Solberg-regjeringen til å bli med på en raus oljeskattepakke. Ap/Sp-regjeringen strammet i høst riktignok noe inn på betingelsene, men pakken synes fortsatt å være svært gunstig. Fristen for å hive seg på dette racet går ut ved årsskiftet. Det hører med til bildet at oljeprisen nå ligger tett oppunder 80 dollar fatet.

«Dette er en julegave til veldig mange», sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da han fredag mottok bunken med planer fra Aker BP. «Dette er en ordentlig dårlig dag for norsk økonomi, og det er en katastrofe for omstilling til et grønt skifte, og for norske klima- og gassutslipp», sa Naturvernforbundets leder Truls Gullowsen. Også en rekke økonomer har stilt seg kritiske til oljeskattepakken.

Med dagens høye oljepris som utgangspunkt, kan det diskuteres om oljeskattepakken ble for raus. Men det blir etterpåklokskap. Faren for betydelig nedbygging av leverandørindustrien var overhengende i 2020. Mange arbeidsplasser sto på spill.

Derfor var det fornuftig å gi oljebransjen et lite tidsvindu med gunstige rammebetingelser. Kompetansen her vil også være viktig for den nødvendige satsingen på mer fornybar energi. Krigen i Ukraina har i tillegg satt Europa i en ny energisituasjon. Norsk gass er her uvurderlig.

Samtidig må det tas mange grep for å møte klimatrusselen. Men det norske oljeeventyret er ikke over. Verden vil trenge olje og gass i flere tiår framover. En rekke av produktene vi alle etterspør stammer nemlig fra olje og gass.

Nordsjøen er ikke bare en klimaversting. Her finnes også en god løsning som kan bidra til å redde kloden fra å bli for varm. Mange industriprosesser fører ubønnhørlig til CO₂-utslipp. Fangst og lagring av CO₂ under sjøbunnen vil være et effektivt plaster på såret. Havvind og elektrifisering av sokkelen er også en del av løsningen.

Det er positivt å registrere at oljeselskapene griper mulighetene som ligger i oljeskattepakken. For å klare det grønne skiftet må oljebransjen utvikles, ikke avvikles.

