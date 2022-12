En pallplass med følelser

Derfor var kjempeløpet i tynnlufta i Davos sportssøndagens største øyeblikk med norske øyne. 32-åringen tapte de drøyt fem sekundene til Jessie Diggins i utforkjøringene ned mot stadion. Men gleden over å ha kommet tilbake på toppnivå overvant følelsen av å ha tapt noen avgjørende sekunder på slutten.

Jada, de beste svenskene var ikke med, ikke Heidi Weng heller, men all toppidrett handler jo om å levere blant dem som faktisk stiller til start. Og det internasjonale bildet i kvinnelangrenn er løftet til gamle høyder, også med Russland utestengtfra sirkuset.

Emosjonell pallplass for Ingvild Flugstad Østberg

Det er nesten tre år siden sist hun fikk gleden av å stige opp på en seierspall (i februar 2020), siden har tilværelsen handlet om korona, egen helse og tap av landslagsplassen.

Da gjorde hun det samme som Therese Johaug gjorde da hun var utestengt, hentet inn Pål Gunnar Mikkelsplass som sin personlige trener. Og hallingdølen har åpenbart et godt grep med slike oppgaver. Therese Johaug ble løftet opp til massiv OL-suksess, nå er Ingvild Flugstad Østberg tilbake til noe som kan gi henne flere gleder i VM i Planica i februar.

Men det er ikke fullt så enkelt og sammenligningen med Johaug er ikke helt riktig. For med Flugstad Østberg har det vært helseutfordringer som har satt henne på sidelinja. Riktignok noen av de samme som Therese Johaug slet med for ti år siden, da hun ikke evnet å ta til seg nok næring. Det hører også med til historien at Therese Johaug har tilhørt Østbergs utvidede støtteapparat. De har en åpenbar fellesnevner: Staheten. Evnen til aldri å i seg.

Dette overskygget det morsomme faktum at Tiril Udnes Weng fortsatt leder verdenscupen etter et svært godt disponert løp i Davos. Hun er sensasjonelt nok en vinnerkandidat til den gule trøya da mange trodde norsk kvinnelangrenn var parkert da Johaug la opp. Anne Kjersti Kalvaags femteplass bekrefter inntrykket. Dette laget leverer. Og nå er også Ingvild Flugstad Østberg en del av det.

