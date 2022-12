Et lilla eksperiment

Danmark har fått en ny regjering bestående av ett rødt og to blå parter. Sosialdemokraten Mette Frederiksen er nå sjef for en lilla regjering. Dette er helt i tråd med løftet hun ga i valgkampen. Frederiksen lovet å skape en flertallsregjering som favner bredt over midten i dansk politikk. Og det ble resultatet, til tross for at rød side fikk flertall i ved valget i november. Den gjenvalgte statsministeren peker dermed nese til de andre partiene på rød side.

Mette Frederiksen har ledet en mindretallsregjering i tre år, men mistillit med basis i minkskandalen førte til at det ble utlyst nyvalg i høst. Socialdemokratiet gikk fram i valget, og Mette Frederiksen sikret seg altså rødt flertall i Folketinget. Men statsministeren inviterte likevel bredt til samtaler om en ny regjering. Til slutt endte Frederiksen opp med en regjering bestående av Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Mette Frederiksen skriver historie.

Partiet Venstre kan politisk sammenliknes med Høyre i Norge. Moderaterne er et nystiftet parti, dannet av Venstre-utbryter og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han gikk til valg på en blokkoverskridende regjering ved forrige korsvei, men fikk da tommelen ned fra Socialdemokratiet.

Mette Frederiksens nye prosjekt er et politisk eksperiment. Det kan bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet i en økonomisk og sikkerhetspolitisk urolig tid. På den annen side er det risikabelt å viske ut de politiske skillelinjene.

Den nye regjeringen har riktignok opposisjonspartier som utfyller dette bildet, fra hver sin kant. Utfordringen for Frederiksen er at hun vil bli plaget av sine tidligere venner i Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Dersom regjeringen beveger seg for mye til høyre, kan statsministerens parti risikere å miste velgere til andre partier på venstre flanke.

Socialdemokratiet er dobbelt så stort som de to borgerlige partiene i den nye danske regjeringen. Derfor er det naturlig at Frederiksen kan by på mye god sosialdemokratisk politikk. Samtidig har hun måttet gi innrømmelser som vekker harme og kritikk internt. Fagbevegelsen reagerer på at en fridag går fløyten. Det er heller ingen god sosialdemokratisk politikk å fjerne toppskatten. Kontrasten til Støre-regjeringens skatteskjerpelse for inntekter over 750.000 kroner er slående.

Mette Frederiksen skriver historie når hun nå tar inn to tidligere politiske fiender i sin regjering. Vi må tilbake til 1978 for å finne en liknende konstruksjon. Da fikk sosialdemokraten Anker Jørgensen Venstre med på laget. Men det ble en kortvarig affære på 14 måneder. Danskene spør seg nå om Frederiksens lilla regjering slår dette. På venstresiden i Socialdemokratiet er det medlemmer som etter sigende håper på at de tradisjonelle skillelinjene i dansk politikk er tilbake ved neste korsvei. De kan få rett.

