Når fotball sprenger grenser

I Paris og en rekke franske byer stålsetter man seg for opptøyer som er ventet når semifinalen mellom Marokko og Frankrike er over. I tidenes mest kontroversielle og politisk betonte VM-sluttspill, toppes menyen med en forestilling som handler om religion, imperialisme, naboskap og undertrykkelse. Rent praktisk handler det om å få ballen i mål flest ganger.

Marokko er historiens første afrikanske land i en semifinale i VM og vi får se verdens beste muslimske fotballag mot den regjerende mesteren. Vi er ved et veiskille i fotballhistorien. Intet mindre.

Slik så det ut i Paris gater da Marokko hadde spilt seg fram til semifinale. Da visste de ennå ikke at de skulle møte Frankrike. (BENOIT TESSIER/Reuters)









Man trenger ikke fordype seg lenge i forholdet mellom Frankrike og Marokko for å se bakteppet for denne kampen. En tidligere koloniherre mot sine undersåtter, et Frankrike som har sine største andel av innvandrere fra Marokko, en stormakt i fotball mot et lag på vei opp og fram, et lag bygget på kollektivets kraft, uten store stjerner. Det siste har Frankrike mange av.

Hva blir den fotballmessige vurderingen av dette?

Jada, Frankrike er favoritt. Akkurat slik Kroatia, Belgia, Spania og Portugal også har vært de siste ukene. Men ingen av dem har klart å få ballen i det marokkanske målet. 31 år gamle Yassine Bounou har stått fire av de fem kampene. Keeperen som daglig står i Sevilla har vokst opp i Casablanca. 33 år gamle Mohamedi Munir var førstevalget i forrige VM, nå sto han i 2–0 seieren over Belgia. Og har sin del av æren.

Som man skjønner, det er den taktiske klokskapen som har preget dette laget. Og med løpsmaskinen Sofyan Amrabat på midtbanen har man den terrieren som ødelegger mye for motstanderen. Fiorentina-spilleren var nær en overgang til Tottenham i vinter. Kanskje 26-åringen vil få ytterligere fart på karrieren når dette mesterskapet er over. Eller er han en av mange spillere før han som bare glitrer i et VM-sluttspill?

Uansett utfall vil denne kampen gli inn i VM-historien og skape minner for livet for mange av dem som enten deltar eller ser på, uansett hvor på globusen de befinner seg.





