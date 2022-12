De kom til semifinalen i forrige VM (tapte bronsefinalen for Belgia) og finalen i forrige EM. Nærmere titler har ikke dette laget vært siden den berømmelige og alt for mosegrodde VM-tittelen fra 1966. Et årstall stadig færre briter har opplevd.

England anno 2022 har vært gjennom kanskje tidenes svakeste landslagsår før de kom til Qatar. Nedrykk i Nations League kler ikke dette laget. Så har de spilt godkjent i gruppespillet med 6–2 over Iran, 0–0 mot USA og 3–0 over Wales. Fulgt opp med 3–0 over Senegal i åttedelsfinalen. Resultatmessig er jo dette ganske strålende.

Men hva har kampene vist? Lite, sier kritikerne, som et engelsk landslag alltid er omringet av. Å møte Frankrike, som mange holder som VM-favoritt, blir to nivåer opp. Ja, England har vært gode offensivt, men defensivt er det brister. Eller er det det etter å ha holdt nullen i tre av fire kamper?

Harry Maguire er hakkekylling nummer en. United-stopperen har framstått både som ukonsentrert og slurvete. Alle ballmissene på egen halvdel har fått Egil Olsen til å karakterisere Englands forsvarsspill som tidvis skremmende svakt. Så er laget blitt reddet av noen sterke offensive bidrag og scoringer etter kontringer som det har luktet svidd av.

Englands yndling i dette mesterskapet er Jude Bellingham. 19-åringen scoret lagets første mål i VM, han har tatt enorme klyv etter at han debuterte på A-landslaget 17 år og 136 dager gammel. Han er Englands framtid. Britiske medier sammenligner han med Steven Gerrard som endte på 114 landskamper. Gerrard var 20 år da han debuterte på landslaget. Nå er Bellingham Borussia Dortmunds eiendom der han rakk å få noen kamper sammen med Erling Braut Haaland. Blir det en gjenforening? Det er en annen historie.

Nå handler det om å få England videre til en semifinale der enten Marokko eller Portugal venter. De spiller også sin kvartfinale lørdag.

England underdogs? – Ja, gjerne, svarer Harry Maguire som endelig får sjansen til å slå nedenfra og som dermed kanskje hever seg mot bedre motstand. Hvis ikke er VM over og engelskmennene kan reise hjem og forberede seg til hardkjøret i Premier League som fortsetter i romjula.

