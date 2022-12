En av øvelsene gretne gamle gubber gjør for å holde seg i form er å skryte av hvor mange kjendiser de – vi? – ikke har hørt om

Her kommer den kalde fine tida, med listene over årets beste og verste, og ikke minst hvem som tjener mest. De som tjener minst er etter hvert så mange at det ikke er plass til dem i oversiktene.

Volodymyr Zelenskyj er årets navn hos Time Magazine. Ganske fortjent, skulle jeg mene. Det gir ingen mening å krangle om den nest viktigste lista heller, over personene som er mest googlet i Norge i år.

En av øvelsene gretne gamle gubber alltid skal gjøre for å holde seg i form er å skryte av hvor mange kjendiser de – vi? – ikke har hørt om. Det gir ingen mening i dette tilfellet, fordi poenget med å google nettopp er å finne ut mer om noen. Denne lista har ikke med de mest kjente navnene, de som alle vet alt om, kongen, statsministeren, Erlend Braut Haaland eller Sophie Elise – som jeg finner ut faktisk bare heter Sofie til fornavn når jeg for sikkerhets skyld googler henne. Var det Erling Braut Haaland, sier dere?

Nei, på Google-toppen er de som plutselig er mye på TV i beste sendetid, men som ikke har vært på alles lepper døgnet rundt. «Vet du ikke hvem jeg er»-sjiktet. Helt øverst er Bilal Saab, sangeren som har vunnet både «Stjernekamp» og «Maskorama». Daniel Kvammen på andreplass har jeg gått helt opp til Gaustatoppen med, så det er litt rart at han er med og ikke jeg. Det kan være fordi en av oss ikke var med i verken «Kompani Lauritzen» eller «Maskorama». Jeg takket nei til begge. Eller, jeg hadde takket nei til begge om jeg hadde blitt spurt. Jeg kan verken synge eller kle meg ut, og jeg er dimittert fra militæret for lengst. Hvis dette ikke er en hindring får de si fra, så skal jeg vurdere det til neste år.

Skal jeg komme med på lista over de mest googlede får jeg visst bidra selv. Jeg forsøker meg i søkerfeltet. Når man googler kjente personer så følger det automatisk med forslag om hva folk er mest interesserte i om vedkommende. «Erling Braut Haaland lønn kjæreste», liksom. «Geir Rakvaag»? Ingen interesse for verken kjæreste eller inntekt. Derimot «Geir Rakvaag alder»! Dere har dere meg: – Geir Rakvaag, er ikke det han gamle? – Geir Rakvaag, lever han fortsatt, spør de seg der ute. Så søker de i vei, og får svar: «Mente du Geir Ramnefjell?»

Listen over de mest googlede kommer samtidig med skattelistene. Ikke alle disse oversiktene er like lite samfunnsnyttige. Det er greit når befolkningen beroliges med at det ikke er så dårlige tider i oppdrettsbransjen. Andre lister er mer søkte, mer eller mindre bokstavelig talt. «Så mye tjener Norges intellektuelle elite» lokker nettstedet Subjekt. Jeg skal spare dere for et unødvendig abonnement for å lese denne saken, for de har glemt å ta meg med. Så da så. «Så mye tjener Norges eldste avisspaltister» sparer de sannsynligvis som mandelen i grøten helt til slutt.

