Støres horribilis

«Desember var ille, januar har vært verre. Statsminister Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt er i svært dårlig forfatning akkurat nå». Slik åpnet min kommentar om den første målinga Dagsavisen gjorde i 2022. To bitre vintermåneder hadde da snudd det politiske Norge på hodet.

En politisk tofrontskrig har vært umulig å vinne for Jonas Gahr Støre

Året har vært ekstremt tungt for Arbeiderpartiet. Og Støres regjeringsprosjekt sliter med oppdriften. Strømkrise og et insisterende virus sendte partiet knestående inn i 2022, og siden har de aldri kommet seg opp igjen. Når året nærmer seg slutten, er status nedslående. På fem av årets 11 målinger i Dagsavisen har partiet hatt en oppslutning på under 20 prosent.

Den siste målinga er riktignok opp fra sjokkmålinga fra november på 16,9 som skapte store, nasjonale overskrifter, men 18,1 er fattig trøst. Det er det nest svakeste resultatet Arbeiderpartiet noensinne er målt til i vår måling, og likt med gjennomsnittet for partiet på alle nasjonale målinger i november. Det bedre enn at pila hadde fortsatt å peke nedover, men denne målinga forandrer ingenting på bildet av en statsminister som sitter dønn fast i ei myr av utfordringer.

[ Kjetil Staalesen: I svært lang tid har nordmenn levd i verdens mest behagelige situasjon ]

Kriser burde vært mulighet for denne regjeringen. Til å vise sin dyktighet og evner til å manøvrere når det blåser storm, til å vise seg tilliten verdig i praksis. Regjeringen har en statsminister med naturlige statsmannsgaver i front. Dette skulle vært hans store anledning. For i kriser av det omfanget kongeriket er i nå, skal nasjonen normalt slutte rekkene og støtte lojalt opp om sine ledere. Stilt seg bak Støre. Det gjør ikke Ola og Kari på noen som helst måte. De har trumpete vist Støre og hans statsråder ryggen.

På dette er det to forklaringer. Enten vil ikke nordmenn innse at de er i krise og fornekter det, eller så klarer ikke regjeringen å formidle krisenes kompleksitet, omfang og alvor til sitt folk.

[ Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne ]

Det handler aller mest om det første. Vi er et forvent folk som langt på vei ikke innser realitetene og tror at problemene landet er i, skyldes regjeringens håndverk. Vi flokker oss til gribbene som hakker løs på regjeringen fra begge sider. Støre kunne ikke vite rett etter valget i 2021 hvordan 2022 skulle bli. Men uansett hva SV da skulle hatt for å bli med i regjeringen, hadde det vært en billig investering. For å ha en så sterk opposisjon også fra venstre flanke, med SV og Rødt som aldri hvilende kritikere, har gjort regjeringen svært sårbar.

De blanke seierne har glimret med sitt fravær. En politisk tofrontskrig har vært umulig å vinne for Jonas Gahr Støre. Kanskje er den heller ikke mulig å overleve.

[ Hege Ulstein: Politikk ligner ofte på husarbeid. Det synes best når det ikke blir gjort. ]

Krisene har overmannet regjeringen. Fjorårets strømkrise gled over i ny koronakrise rundt juletider i fjor, krigen i Ukraina kom i februar, med påfølgende dyrtid, inflasjon og renteøkninger, som har preget hvert sekund siden og påvirket all politikk. Høyre hadde etterlatt seg en stor ryddejobb. Statens forbruk måtte ned. Statsbudsjettet i høst er møtt med mye motstand etter at regjeringen ble tvunget til mange kompromisser med SV. Innspurten på året ble en fattigdomsfelle for et Arbeiderparti som skal eie enhver debatt om dem som sliter aller mest i det norske samfunnet.

Det har blitt for mye, og den nedadgående spiralen har fått god fart av medienes alltid forsterkende historiefortellinger. Både oppturer og nedturer får med medial logikk ekstra fart i våre hender, men de er også dypt menneskelige fortellinger om suksess eller nederlag.

I tillegg påvirker de mange målingene hverandre. I november var det 11 målinger, som refereres videre av alle i nyhetshjulet. Minst to ganger i uka presenteres det norske folk en ny meningsmåling. Det gir lite ro, og tallene i seg selv blir dagsorden. De blir en lettformidlet og tabloid fasit på hvordan en regjering håndterer de største utfordringene landet har hatt siden 1940. Ingen heier på taperne.

Målinger hver tredje dag er mulig godt stoff for mediene. Men dårlige nyheter for Arbeiderpartiet. Og kanskje også for landet.

[ – Det er en forbanna myte at det lønner seg å være syk ]

[ Lars West Johnsen: Helt texas med Trump og Twitter ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen