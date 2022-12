Helt texas med Trump og Twitter

Det har gått en måned siden det amerikanske kongressvalget. Det lille lyset som fikk sive gjennom de mørke skyene over USA da ekspresident Donald Trump og den røde, republikanske bølgen ble slått tilbake, virker borte. Troa på at USA skulle legge år med trumpisme bak seg, er svekket.

Donald Trump stjeler fortsatt showet. Godt hjulpet av verdens rikeste mann med en destruktiv dagsorden. Sammen er de kaos.

Tre av fire støtter altså Trump og hans påstander om valgjuks i en eller annen grad.

Utsiktene til en ny æra for politisk samtale forsvant i helga, iscenesatt av Tesla-multimilliardær Elon Musk og en ekspresident som mener grunnloven må vike og at han selv skal gjeninnsettes. Ja, også står tissen til president Joe Bidens eks-narkomane sønn i sentrum.

Fredag i forrige uke publiserte journalist Matt Taibbi materiale om at Twitter høsten 2020, rett før presidentvalget, hadde stoppet spredning av artikler i New York Post om daværende presidentkandidat Joe Bidens sønn Hunter og innholdet på en privat PC − som har vært kilde til uendelig mange konspirasjonsteorier. Blant annet gjaldt dette nakenbilder og -videoer. Taibbi påviser at Bidens folk hadde presset på for å stoppe spredning av privat materiale.

[ Hege Ulstein: Politikk ligner ofte på husarbeid. Det synes best når det ikke blir gjort. ]

Demokrater vil hevde at dette ble gjort av omsorg for Hunter Biden (52), som har slitt med rus og ustabilitet i mange år. Biden beskyttet han og gjorde bare det en hvilken som helst pappa ville ha gjort for en sønn som kun er blitt en offentlig person fordi han er ens avkom.

Twitters nye eier, Elon Musk, som også har gitt Taibbi tilgang til avgjørende interne dokumenter, ropte ut om brudd på ytringsfriheten og maktmisbruk fra myndighetene under valget i 2020. Men det virker som om Musk og andre republikanere har glemt hvem som var president høsten 2020. Det var ikke Biden. At et parti eller Biden prøver å påvirke medier til ikke å publisere nakenbilder, gjennom å peke på etiske sperrer, er ikke ulovlig. Det er naturlig.

Grunnen til at dette tar fyr igjen er at denne historien er en klokkerein illustrasjon i ytre høyres viktigste fortelling. Den underbygger de gjentatte påstandene om at amerikanske medier er ubalanserte og støtter Demokratene. Forteller man noe mange nok ganger, blir det som kjent en sannhet. Underteksten nå er at Twitter var i lomma på Biden, det beviser at mediene er venstrevridde − og at dette må ta slutt.

[ Torbjørn Færøvik: Når blanke ark blir farlige for Beijing ]

Dette er perfekt for Musk som, etter å ha brukt 500 milliarder kroner på å kjøpe Twitter så seint som i slutten av oktober i år, er på et ytringsfrihetskorstog. For hvordan skal han tjene penger på denne mikrobloggen, som aldri før har tjent en dollar? Han vil høvle ned alle grenser for frie ytringer, og har fingert meningsmålinger for å slippe den ekskluderte Donald Trump tilbake inn på Twitter. Som om et uregulert meningstorg, er den beste veien videre. Som om det er i kakofonien man enes om de nødvendige, menneskelige kompromissene. En gedigen, global offentlighet på Twitter står for fall. Siden Musks oppkjøp og påfølgende masseoppsigelser har tjenesten svømmet over med hatprat. I praksis er ytre høyre invitert inn av verdens rikeste mann.

Donald Trump har selvsagt kastet seg på Taibbis Twitter-«avsløringer». Og for dem som var i tvil om hva som egentlig skjedde i Washington 6. januar i fjor, om Trump virkelig prøvde å mane fram et statskupp, så kom svaret i helga. Donald Trump avfeide demokratiet, grunnloven og det regelbaserte samfunnet.

Twitters håndtering av Hunter Biden var i Trumps verden selve beviset på at alt han har hevdet om valget i 2020, om samrøre og juks, var sant. Her fant han alt han trengte til å slå fast at ingen regler kan gjelde når uretten er så stor. «Bedrageri på denne størrelsen betyr at alle regler, reguleringer, paragrafer, selv Grunnloven, må settes til side», skrev Trump. For at han selv skal gjeninnsettes som president.

Siden han uka etter valget lanserte seg selv som presidentkandidat, har det vært mye ståhei rundt Trump. Og for en som lever av oppmerksomhet, er det et mål på suksess. Ekspresidentens grunnlovsutspill kommer etter at han nylig spiste middag hjemme på Mar-a-Lago i Florida med den kjente antisemitten Nick Fuentes og rapperen Kanye West (Ye). Sistnevnte gikk etter møtet med Trump i studio til den høyreekstreme Alex Jones og utbasunerte sin respekt for Adolf Hitler.

[ Jo Moen Bredeveien: Mímir Kristjánsson vil redde jula for vanlige folk ]

Dette er altså Trumps nivå nå, og − må vi tro − akkurat der han vil ha det. Hans åpne omgang med ekstremister forbauser. Likevel holder han USA i ånde. Han holder trykket oppe i mediene og hvert utspill han kommer med undergraver tilliten – til system, politikk og til hverandre − og skjerper frontene i det amerikanske samfunnet. Bare 24 prosent av republikanske velgere mente i meningsmålinger tatt opp under valgdagen at president Biden vant valget på ærlig vis. Tre av fire støtter altså Trump og hans påstander om valgjuks i en eller annen grad.

Trumps show blir villere og villere, han virker stadig mer desperat. Søksmål og rettssaker står i kø, andre politiske høyrekandidater som Ron DeSantis truer posisjonen hans, og det er 15 måneder igjen til de første valgrundene som skal avgjøre hvem som blir partienes presidentkandidater. Mye tid til å bryte ned og jage opp.

Hans hysteriske rop om å bli gjeninnsatt er komisk, det er absurd. Men også farlig. Livsfarlig.

[ Lars West Johnsen: Fattigdommen skal reduseres. Men først må vi hegne om middelklassens privilegier. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen