Oppdrett bør ikke ha unntak

Det blåser friskt rundt oppdrettsbransjen om dagen. Innføringen av en ny lakseskatt har samtidig satt søkelyset på en litt ukjent side ved fiskeindustrien. I denne bransjen er det nemlig «gratis» for bedriftene å permittere ansatte. Mens det normale i næringslivet er at bedriftene må betale for ansatte de første 15 dagene av permitteringsperioden før Nav tar over, betaler staten dagpenger fra dag én for fiskeforedlingsbedrifter. Og denne særregelen gjelder både for villfisk og oppdrettsfisk.

Men nå er særregelen i spill blant flere politikere på Stortinget. Partiet Rødt foreslår at det ikke lenger skal være gratis for oppdrettsnæringen å permittere ansatte. Og nå lover regjeringen å se på spørsmålet. «Vi ser at dette er en relevant problemstilling som er blitt aktuell den siste tiden», sier statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Aftenposten.

Fiskeoppdrett er en av landets mest lønnsomme næringer.

Statssekretæren viser til at situasjonen i bransjen har endret seg fra den gang unntaket ble etablert. Da ble særregelen begrunnet med at råstofftilgangen i denne næringen var mindre forutsigbar enn for de fleste andre bransjer. Regjeringen vil derfor se nærmere på om ordningen i dag fungerer etter hensikten. Videreforedlingen innen oppdrett har i hovedsak jevn tilgang på råstoff. Det er imidlertid ikke tilfellet når det gjelder villfisk til bearbeiding.

[ Jo Moen Bredeveien: Mímirs julefortelling ]

Det springende spørsmålet er om det går an å ha et regelverk for permitteringer som skiller mellom oppdrettsfisk og villfisk. Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet har bedt om at det utredes om og hvordan en slik forskjellsbehandling eventuelt kan etableres. Dette bør Arbeidsdepartementet kjapt kunne avklare.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at oppdrettsnæringen står bak 30 prosent av de permitterte i hele fiskeindustrien. Bare for oppdrett måtte staten bla opp 15 millioner kroner de siste fem årene for å dekke inn det faktum at næringen slipper å betale for de første 15 dagene av permiringsperioden. Dette er riktignok ikke noen stor sum i et statsbudsjett på 1.750 milliarder kroner, men her er det prinsippet som teller.

[ Hege Ulstein: Hjemmekamper på bortebane. ]

Det hører med til historien at oppdrettsselskapene malte fanden på veggen da regjeringens forslag til ny lakseskatt (i form av en skatt på grunnrente) ble presentert i høst. Flere av selskapene la nok på litt ekstra med varslede permitteringer i et krampaktig forsøk på å presse regjeringen i kne. Som man roper på havet, får man svar.

Fiskeoppdrett er en av landets mest lønnsomme næringer. Derfor er det ikke mer enn rett og rimelig å forlange at næringen blir med på det normale spleiselaget ved permitteringer. Unntaket må fjernes dersom det kan gjøres et ordentlig skille mot villfiskbransjen. For laksebaronene er utgifter ved eventuelle permitteringer for smuler å regne.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen