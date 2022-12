Fra Østmarka til verdenstopp: Han ble herja med i Rustad

At Oslo er en langrennsby er jo en gammel sannhet. Kjelsås, Lyn, Røa og Rustad har levert toppløpere på samlebånd. Men det er ikke hver dag det vinnes verdenscuprenn.

Rennet på Lillehammer fredag lignet mest av alt Norgescup i fraværet av internasjonal konkurranse. Men det kan ikke norske løpere gjøre så mye med. For bak landslagsløperne er det beinhard kamp om å komme i posisjon. Det var den rollen 22-åringen fra Bøler tok fredag. Han kom på startlista via to plasser på en ungdomskvote.

Ja, han er verdensmester på tremila for junior og han tok bronse på NM-femmila sist vinter. For insiderne er han et navn med et lite utropstegn bak. Men for det store publikum er han helt ukjent. Inntil nå.

Da Johannes Høsflot Klæbo meldte forfall i morgentimene på grunn av sår hals, merket Iver at forventningene steg litt. Han visste ikke helt hvorfor. Han debuterte i verdenscupen i mars i år på femmila i Holmenkollen der han ble nummer 24. Hans beste plassering inntil i går. Altså en høyst brukbar skiløper. Men dem er det mange av i Norge.

– Han er ikke stort bedre enn meg på trening, men han er rå i konkurranser, sa landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK etter rennet. Og er inne på noe. Men de fleste andre vil også si at han er ganske heftig på trening.

Det blir stadig færre skidager i Østmarka, men det er der 22-åringen har skapt karrieren, med utgangspunkt i Rustad idrettslag. Der var Anders Gløersen forbildet. Gløersen med VM-gull i stafett fra Falun i 2015 og bronse på 15km i samme mesterskap. Iver lekte seg med teknikker, men det var langt opp og fram. Han forteller at han ble herja med i yngre årsklasser i klubben.

Verdenscup i nordiske grener på Lillehammer Iver Tildheim Andersen (t.v.) i aksjon på Lillehammer fredag. (Geir Olsen/NTB)

Men så sa han fredagens kanskje viktigste setning: “Det er ikke så farlig å tape hvis man er i et bra miljø”.

Nå er han plutselig inne i den umulig norske kabalen om en plass på VM-laget til Planica. Det hadde han ikke ofret en tanke før denne fredagen. I VM er mest relevante distanse for ham 15 km fri teknikk. For i VM er det det gamle programmet som følges, ikke den ensidige verdenscup-menyen som nå bare består av 10 og 20km på distanse. Norge har fire plasser pluss Hans Christer Holunds friplass i egenskap av tittelforsvarer.

En av plassene tilhører Johannes Høsflot Klæbo. Ut fra fredagens resultatliste går de tre ledige plassene til Andersen, Didrik Tønseth og Kjelsås-løper Håvard Moseby. Men det blir ikke så enkelt. Det skal gås mange renn før VM-lagene tas ut.

Men løpere som har verdenscupseier i banken må alltid regnes inn. Så langt har vi to denne sesongen: Klæbo og Tildheim Andersen.

