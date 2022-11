Farvel Qatar

Laget har mer eller mindre vært samlet og trent samhandling de siste sju årene. Det har vært ledet av noen av de klokeste fotballhodene fra Barcelona. I den første VM-kampen så de ut som de aldri hadde sett hverandre før.

De har hatt sportslig suksess på veien, blant annet i Asia-mesterskapet. Hvordan var det mulig?

Nå ble de slått ut av sitt eget VM før den siste gruppekampen (mot Nederland) tirsdag. Som vi skrev før VM: Qatar var verken sportslig eller etisk kvalifisert. Og det er blitt bekreftet. Laget blir en sportslig kuriositet i VM-historien. Hvis de ikke slår Nederland, og lite tyder på det, blir de VM-historiens svakeste vertsnasjon. Vil de noen gang klare å kvalifisere seg til et VM igjen?

Jo da, neste sjanse får de allerede om fire år. Da utvides sluttspillet til 48 land, men tre av plassene går til vertsnasjonene USA, Canada og Mexico. Men fordelingen til resten av verden er ikke foretatt og den nåværende Fifa-presidenten vil opplagt hindre at Europa får mange nye plasser. Men noen blir det. Så Qatar kan leve i drømmen når de går løs på kvalifiseringen.

Mohammed Muntari har scoret lagets eneste mål i sluttspillet. Oppslutningen fra publikum har ikke vært massiv. Da laget lå under til pause i åpningskampen mot Equador forlot mange tusen publikummere arenaen. Denne ydmykelsen gadd de ikke se på.

For spillerne var oppladningen til VM et eventyr med mange kamper som ikke betydde noe og med maksimal sportslig tilrettelegging. Men et fotball-VM er fortsatt så logisk at et lag må ha visse individuelle kvaliteter for å hevde seg. Man kan komme langt med samhandling, men elementære taktiske kunnskaper må ligge i bunn. I dette VM har nivået rett og slett vært for høyt for disse spillerne.

Vi så hvordan Kamerun (3–3) og Ghana (seier 3-2) slo tilbake mandag i kamper med stor dramatikk. VM er ikke for pingler. Qatar har dessverre sett sånn ut.

PS: Tirsdagens VM-kamper: 16.00: Gruppe A : Ecuador – Senegal (Khalifa i Al Rayyan), Nederland – Qatar (i Al Khor). 20.00: Gruppe B: Wales – England (Ahmad bin Ali i Al Rayyan), Iran – USA (Al Thumama i Doha).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen