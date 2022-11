Gult kort for unnfallenhet

Det ble altså ikke noen OneLove-aksjon i Qatar fordi FIFA endret reglene samme dag som VM begynte. Vedtaket skapte lettelse i Qatar og raseri i store deler av verden, særlig i Europa. Slik fortsetter tidenes mest omstridte VM. Men hvem står opp mot FIFA.

Å få gult kort ble altså en for sterk sportslig risiko å ta. De sju landene som hadde laget sine egne OneLove-armbind med fokus på de homofiles rettigheter, trakk seg en etter en: England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits. Kun land fra Europa. Frykten for at lagets kaptein kunne bli tildelt et umiddelbart gult kort ved kampstart ble utslagsgivende.

Belgias reservedrakter, som også er designet i regnbuens farger, ble også forbudt å bruke. Men det er ennå ikke for sent å markere standpunkt. Hvordan veier man et gult kort opp mot grunnleggende menneskeverdier?

I kamp etter kamp undrer vi oss over spillere som river av seg trøya for å feire en scoring. Alle aktørene vet at handlingen gir gult kort. Vi har aldri skjønt poenget med regelen, men det viser seg altså ofte at gleden over å score er sterkere enn å ta risikoen over å bli utvist senere i kampen. Hvilken risiko tar man da ved å få gult kort ved kampstart for å fronte et universelt budskap som er tungt knyttet til dette mesterskapet?

VM har så vidt begynt og FIFA-sjef Gianni Infantinos ønske om å la fotballen komme i forgrunnen har han selv splintret. Først ved sin famøse åpningstale lørdag, så ved å kneble ytringer som ikke er alle er enige i, men som handler om verdikamp i en global skala. I stedet skal kapteinene bruke armbindet No Discrimination. Et budskap som akkurat nå symboliserer det motsatte. Hvem blir en første som står opp?

PS. Disse kampene spilles tirsdag: 11.00: Argentina – Saudi-Arabia, 14.00: Danmark – Tunisia, 17.00: Mexico – Polen, 20.00: Frankrike – Australia.

