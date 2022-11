Nyttig for Norge uten Haaland

Når kvalifiseringen mot EM i Tyskland i 2024 starter i mars, er det ikke gitt at Erling Braut Haaland er tilgjengelig. Ingen lag kan basere seg på enkeltspillere. Og som kjent er også City-spissen jevnlig ute med skader. I så måte var de to treningskampene mot Irland i Dublin (seier 2-1) og Finland på Ullevaal søndag, nyttige treningsøkter.

For kampene bekreftet at troen på og nysgjerrigheten rundt det norske landslaget er der i fullt monn. Over 40.000 tilskuere i Dublin og over 13.00 ringside i kald sno på Ullevaal forteller at landslaget er noe man bryr seg om. Selv om de flest av disse billettene ble solgt i forventning om at verdens mest omtalte spiss i høst, skulle spille på laget.

Da er det nesten en befrielse å kunne berette om andre spillere. For bak Haaland kårer vi Leo Skiri Østigård til årets funn på dette laget. Hodespillet til Napoli-stopperen har forbløffet alle. Det ble kronet med scoring mot Irland, mens Finlands scoring på Ullevaal minnet om at også denne karen kan tape dueller. Men plussene er langt flere enn minusene. Og med VAR på Ullevaal ville han også fått straffespark da han ble revet ned inne i Finlands straffefelt.

Også var det viktig at Alexander Sørloth fikk sin scoring som Haaland-vikar i årets siste landskamp. Scoringen kom i klassisk Haaland-posisjon. Et avstemt løp for å unngå offside, men på plass på riktig sted til riktig tid. Norge hadde sjanser nok til å vinne også årets siste landskamp, men debutant Hugo Vetlesen skjøt i feil hjørne og Patrick Bergs og Martin Ødegaards gode langskudd ble stoppet av stolpe og en god keeper. Finlands scoring kom da Norges halvhjertede press ikke fungerte. Avslutningen av kampen var mye bedre enn åpningen.

EM i Tyskland i 2024 er utpekt som Ståle Solbakkens store prosjekt. Hele kvalifiseringen spilles neste år. 2022 ga oss seks seire, to uavgjorte kamper og to tap på de ti kampene. Det er jo isolert sett svært bra levert. Så kan det anføres at de to tapene kom da det gjaldt som mest, da Norge kunne vinne sin gruppe i Nations League og forbedre den internasjonale posisjonen ytterligere. Det skjedde ikke.

Høydepunktene var de sterke borteseirene over Serbia og Sverige. Og det er nivået fra de kampene Norge må opp på for å klare EM-målet. Men viktigst_ Å vinne kampene som er avgjørende. Det er all grunn til å glede seg til EM-kvalifiseringen. For da er jo heldigvis også VM i Qatar over …

