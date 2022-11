Det mest åpne mesterskapet på lang tid åpner for en romantisk avslutning

Siden Brasil vant verdensmesterskapet i Sør-Korea og Japan tilbake i 2002, har hvert eneste VM siden blitt vunnet av et europeisk land. Det være seg Italia (2006), Spania (2010), Tyskland (2014) og Frankrike (2018), men ingen av de europeiske stormaktene er like suverene favoritter nå som det Spania var i 2010 og Frankrike i 2018. Argentina har den lengste ubeseirede rekken i internasjonal fotball, med 36 kamper uten tap siden tapet for Brasil i Copa America-finalen i juli 2019.

Kanskje det rett og slett er tid for at Sør-Amerika ødelegger det europeiske hegemoniet, og da vil alle fotballromantikere (inkludert undertegnede) håpe på Lionel Messi i hans siste VM. At tidenes beste fotballspiller endelig skal få løfte VM-trofeet kjennes riktig, og i semifinalen 14. desember får vi trolig en kopi av fjorårets Copa America-finale mellom Brasil og Argentina. Det er trolig også en avgjørende kamp mellom Neymar og Lionel Messi om hvem som får en siste mulighet til å ta VM-gull med hjemlandet sitt, så den kampen blir enorm.

[ Dagsavisens VM-guide gruppe G og H: Neymars siste gullmulighet? ]

Men før det er det mange andre store kamper som skal spilles, i et veldig uforutsigbart mesterskap. For å vinne VM må du ha flaks med trekningen, og allerede her er det problemer for flere store lag. Gruppene er paret mot hverandre, slik at åttedelsfinalen består av vinner av gruppe A mot nummer to i gruppe B og motsatt. Sånn er det også for gruppene C og D, E og F og G og H.

Det gjør det viktig for Argentina for eksempel å vinne sin gruppe C, hvis også Frankrike vinner sin gruppe D, slik at de unngår hverandre. Så enkelt er det ikke i gruppe E og F, der de fire lagene som går videre vil være Spania, Tyskland, Belgia og Kroatia. Slik Dagsavisen har satt opp tabelltipsene, tror vi på åttedelsfinalene Spania – Kroatia og Belgia – Tyskland. Det er avhengig av hvordan det går i gruppespillkampen mellom Spania og Tyskland den 27. november.

Vinneren der vinner trolig sin gruppe, og om det blir uavgjort er det om å gjøre og vinne de resterende gruppekampene med flest mål. Uansett blir det tøft, og hvis Tyskland vinner gruppa kan vi få en reprise av Brasil – Tyskland i kvartfinalen. Der Neymar og Brasil endelig kan få revansj for det verste tapet i landets historie, ved siden av finaletapet for Uruguay på hjemmebane i 1950-VM.

For Belgias del blir det uansett en utrolig vanskelig åttedelsfinale, enten mot Tyskland eller Spania. For vinneren her venter trolig Portugal i kvartfinalen, før vinneren av England – Frankrike venter i semifinalen. Dagsavisen spår derfor at vinneren av Belgias åttedelsfinale fort kan havne i en finale, men der Tyskland har ekspertisen og vinnerviljen til å snike seg videre har Belgia nesten alltid underprestert. Selv om Kevin De Bruyne meget vel kan være den beste spilleren i hele mesterskapet, tror vi at Belgias forsvar ikke er godt nok til å gå hele veien.

Etter at Nederland slår USA, Argentina sniker seg forbi Danmark, Spania slår et aldrende Kroatia på vei inn i et generasjonsskifte, Brasil tar seg av Uruguay, England slår Senegal, Tyskland tar Belgia og Portugal slår Sveits sitter vi igjen med følgende kvartfinaler:

Nederland – Argentina, Spania – Brasil, England – Frankrike og Tyskland – Portugal.

[ Dagsavisens VM-guide gruppe E og F: Tiden løper ut for Belgia ]

Louis van Gaal legger opp etter VM, og vi tror han gjør det etter tapet for Argentina i kvartfinalen. Spania mot Brasil blir en ny strålende kamp, som er utrolig vanskelig å spå utfallet av. Spania har bare tapt én kamp i år, men er ikke umulige å score på, og mangler den kvalitetsspissen de hadde da de vant i 2010. Det kan fort bli litt mye balltrilling uten å bryte gjennom, og vi spår et magisk øyeblikk fra en av Brasils tryllekunstnere.

Englands kvartfinaleoppgjør mot Frankrike blir også jevn. Spesielt med Frankrikes skadeforfall i Presnel Kimpembe, midtbaneduoen N’golo Kanté og Paul Pogba pluss Karim Benzema og Christopher Nkunku. Blir fort en duell mellom Kylian Mbappé og Harry Kane, og hvis Raphaël Varane heller ikke blir klar kan det være at Frankrike er for svekket.

Ingen av lagene er i spesielt god form, da England ikke har vunnet en eneste obligatorisk kamp i år. Frankrike har bare slått Østerrike, men tapt to ganger for Danmark. En engelsk seier her vil i tillegg sette opp en klassiker i internasjonal fotball, nemlig England – Tyskland i semifinalen da vi tror tyskerne tar seg videre mot Portugal.

[ Dagsavisens VM-guide gruppe A og B: Tar England trofeet med hjem? ]

Dermed har vi Argentina – Brasil og England – Tyskland i semifinalene, og det kommer begge til å bli utrolig interessante kamper å se på. Det vil bli avgjort av de minste marginer, og kan gå begge veier. Her blir det mest tipping med hjertet, da Argentinas forsvar ikke fyller meg med selvsikkerhet. Brasils forsvar er mye eldre, med Thiago Silva (38) og Dani Alves (39), men de er noen rutinerte luringer.

Likevel tror vi at en formsterk Lautaro Martínez og Lionel Messi finner en vei igjennom, og tar seg til finale. Magefølelsen sier at de der møter Tyskland, mye på grunn av at et engelsk landslag med Harry Maguire i midtforsvaret og Jordan Pickford i mål må ha en dårlig kamp før eller senere. Tyskland og Argentina møttes i VM-finalen i 2014. Den gang avgjorde Mario Götze i det 113. minutt, og han er med nå også.

For Lionel Messi ble det tapet starten på tre tunge år på landslaget, der Argentina tapte Copa America-finalene både i 2015 og 2016 på straffer mot Chile. Selv om Messi i 2014 ble kåret til turneringens spiller, tror vi Messi kopierer den bragden denne gangen, men nå med gullmedaljen rundt halsen og endelig får løfte VM-trofeet og ta sin plass i verdenshistorien sammen med Diego Maradona som tok Argentina til VM-gull i 1986.

[ Dagsavisens VM-guide gruppe C og D: Gjentar Frankrike bragden eller er det Messi og Argentinas tur? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen