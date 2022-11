Fritt flytvelgerfrieri

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i Stortingets spørretime onsdag. Dermed fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre en liten pust i bakken fra kjøret knyttet til interne partiproblemer og skrekkmålingen på 16,9 fra forrige uke.

Men Høyre-leder Erna Solbergs spørsmål til statsministeren går selvfølgelig rett inn i det som gjør aller mest vondt for Arbeiderpartiet nå: At regjeringens budsjett ikke ble den godbiten Støre og mannskapet hans på Statsministerens kontor og Youngstorget hadde håpet. Tvert imot har det sendt velgerne på rømmen i et tempo man ellers bare ser blant oppdrettslaks som hopper ut av merdene og legger på svøm over åpent hav.

Med et Høyre som er nesten dobbelt så stort som Ap, er det kanskje ikke så mange flere lilla flytvelgere å hente for Erna Solberg.



Mange av dem ender opp hos Høyre. Både laksen og velgerne, kanskje. Erna Solberg har i alle fall bestemt seg for å bli oppdrettsnæringens venn og forsvarer.

I Stortinget snakket hun om en gråtende salgsrepresentant i laksegiganten Mowi. Det er et stykke fra Høyre-lederens gamle slagord «Mennesker, ikke milliarder» til «Milliardærer er også mennesker». Selv om Støre sparket greit fra seg i Stortinget, ble han overgått av lederen av Fagforbundet Mette Nord, som gikk ut i VG og kalte laksegigantenes lobbykampanje for «usmakelig, uhørt og umusikalsk».

16,9 hadde vært grusomt smertefullt for Ap uansett. Men det gjør selvfølgelig ekstra vondt når det kommer som velgernes respons på et budsjett Støre – helt korrekt – har beskrevet som det mest omfordelende i nyere norsk historie. Veldig mye tyder på at lillavelgerne ikke liker dette budsjettet. En så tydelig beskjed om at Ap er til for vanlige folk, og at inntektsgrensen på 750.000 strekes opp med den tjukkeste tusjen i skuffen hos Finansdepartementet, gir Høyre mulighet til å skape en fortelling om at dersom du tjener mer enn det, anser ikke Ap deg som en de er til for. De vil ikke være ditt parti. Med et Høyre som er nesten dobbelt så stort som Ap, er det kanskje ikke så mange flere lilla flytvelgere å hente for Erna Solberg. Men det er fortsatt viktig å bekrefte valget overfor de som er kommet til. Angrepene mot den spesielle arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 og påstander om en næringsfiendtlig og distriktsfiendtlig politikk gjør nettopp det.

I Ap har det vært en diskusjon om partiet har vært for greie med Høyre etter regjeringsskiftet i fjor høst. Da Erna Solberg overtok etter Jens Stoltenberg i 2013, ble Aps kritikk av Høyre-regjeringen møtt med at Ap hadde skylda selv, i årevis etter at den rødgrønne regjeringen hadde gått av. Til stor irritasjon for Aps daværende stortingsgruppe. «Dere satt i åtte år» ble en så forslitt Høyre-frase at det bare var filler igjen av den på slutten.

Onsdag vekket Støre den til live igjen. Han kontret Bård Hoksrud fra Frp med å peke på høyresidens åtte år ved makten. Han dro ikke det kortet overfor Erna Solberg. Og da blir spørsmålet, som så ofte ellers, om det ble for lite, for sent.

