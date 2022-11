Vålerenga med seks siste uten seier. Men da fant de andre å takke

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det er noe eget med serieavslutninger. Skulle Vålerenga avslutte med en seier som ga litt tro foran en lang vinter? Det så lenge slik ut. Men neida, igjen fikk vi oppsummeringen av hele VIF-sesongen i en eneste kamp.

Odin Thiago Holm var en kjemperedning fra å gi Vålerenga ledelsen 2-0 før Moldes snuoperasjon inntraff. Vi snakket med kanskje det største VIF-talentet etter kampen. Han sammenlignet sin egen sesong med Vålerengas. Fra et nasjonalt toppnivå til nedrykkskvalitet. Avslutningen hans har vært miserabel, som han selv grubler over. Han føler at han har noe mer å bevise i VIF-trøya før han drar videre. For videre skal han.

Men Vålerenga som klubb må bli der de er, og da Molde hadde snudd VIF-ledelsen til sin fordel, ba speaker publikum om å bli igjen da dommer blåste av kampen. For der skulle VIF-spillerne stå æresvakt. Ikke for seriemester Molde som feiret foran sine egne fans, men for klubbens eget korps av frivillige som gjør disse kampene mulig. Da fikk man i hvert fall fokus vekk fra de bedrøvelige, sportslige faktaene. At de seks siste kampene endte uten seier og at lagets ustabilitet er synlig i alle ledd. De seks siste uten seier skjedde også i 2005. Men da vant de seriegull...

Vålerenga endte på 6. plass med 44 poeng, ett poeng mindre enn i fjor, men med 13 seire mot 11 i fjor. Og laget scoret seks mål flere. Javel. Men laget endte igjen i et ingenmannsland som bekreftes at publikumsoppslutningen. Snittet endte på drøyt 8700 tilskuere, altså halvparten av hva arenaen tar. Men Intility arena ble i hvert fall utsolgt til en kamp i år, mot Lillestrøm. Det har ikke skjedd siden stadion ble åpnet. Man får ta det man får.

Men tilbake til det som ble 2022-sesongens siste kamp: Det startet med at Jonatan Tollås Nation tok sin velfortjente æresrunde foran egne supportere ti minutter før avspark. Han ble møtt med banneret “Tollås Nation Army” på Østblokka og kjente nok på følelsene med sitt lille barn på armen. En vakker avskjed for en kaptein som har stått rakrygget gjennom alle klubbens opp- og nedturer og som altså fikk med seg sin bronsemedalje for to år siden.

Jonatan Tollås Nation (på plenen) takkes av foran Østblokka før avspark. (Reidar Sollie)

Så fikk vi se et Moldelag som tok grep om kampen og hadde ballen helt til Vålerengas første angrep kom etter ti minutter. Og ga scoring direkte signert trioen Henrik Bjørdal, Amor Layouni og Torgeir Børven. Herlig effektivt. Og så holdt man unna og kunne punktert kampen etter pause etter et mønsterangrep som nevnte Odin Thiago Holm avsuttet. Før nye personlige feil oppsto og Molde fikk utligne og ta ledelsen på straffespark etter en helt unødvendig situasjon.

- Hadde jeg vært forsvarsspiller litt oftere hadde jeg nok opptrådt litt klokere, sa Henrik Bjørdal til oss etterpå etter at han på litt klønete vis ga dommeren anledning til å gi Molde straffespark.

Nevnte dommer Kai Erik Steen klarte å lage endel støy før pause ved å la være å gi gult kort da Amor Layouni ble tatt. Dermed skapte han høy temperatur både på banen og tribunen med det resultat at det gule kortet gikk til en klagende Henrik Bjørdal. Både Osame Sahraoui og Jacob Dicko Eng fikk igjen kjenne på hvordan individualister blir tatt. Dommerens jobb er å beskytte dem mot urimelige angrep.

Sesongen er over for Vålerenga. Første seriekamp i 2023 spilles 2. påskedag. Det er lenge til. Det gode er at hver dag og hver uke vil optimismen bygges opp. Fotballtilhengernes beste periode før lidelsen settes i system igjen.

En ting var Vålerengas og Moldes tilhengere samstemte om i årets siste kamp: Motstanden mot VM. Eller “Fuck Qatar” som det mer presist ble framført på supporterspråk. De bannerne vil vi ikke få se på VM-arenaene de neste ukene. For nå overtar fotballhistoriens mest kontroversielle sirkus scenen. Mens Vålerenga skal slikke sine sår, ta noen fysiske tester og planlegge 2023-sesongen. Hvordan løfte dette laget inn i medaljekampen? Det aner oss at vi har hørt det spørsmålet før....

