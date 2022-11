Ikke at vi har hatt samme rolle eller ansvar for justismordet, men noe av det som kan gå feil internt i en politietterforskning, tror jeg er det samme som kan gjøre at den enkelte redaksjon ikke følger upopulære eller mindre sannsynlige spor. Det dreier seg om skråsikkerhet og tunnelsyn, og hvor vanskelig det kan være å bli den interne motstemmen til majoriteten eller til spesielt overbeviste kolleger.

Forrige uke holdt jeg som styreleder tale til høstmøtet i Norsk Redaktørforening. Et av mine hovedpunkter var hva vi som bransje kan lære av Baneheia-saken og andre justismord som Fritz Moen-saken eller dommen mot fetteren til Birgitte Tengs. Selv om ansvaret ligger hos politi og påtalemyndighet, rammer det også den jobben pressen har gjort, eller ikke gjort. I den forbindelse siterte jeg Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i redaktørforeningen, på noe jeg mener er vesentlig: «…selv om journalistikken vil ha som et underliggende mål å forbedre samfunnet, så er det ikke vår fremste oppgave å løse store samfunnsproblemer. Mediene er ikke her først og fremst for å løse klimakrisen eller kreftgåten eller å forebygge ekstremisme. Mediene skal først og fremst fortelle historier, se sammenhenger og bidra til en bedre offentlig samtale, slik at vi som fellesskap har best mulig grunnlag for å ta de beste beslutningene», uttalte hun i forbindelse med pressens dekning av 22. juli.

[ «God fredag»: Norge er det landet i verden med størst pressefrihet mens Russland er på 155. plass av 180 land ]

Noen av mine læringspunkter i forbindelse med Baneheia vil handle om hvordan vi i pressen legger til rette for at samfunnet skal ta de beste beslutningene. Egentlig slår det meg at mye av løsningen kan ligge i å imøtegå en utvikling som trekker oss mot klare motpoler – rett eller galt, svart og hvitt, de gode mot de onde. Der skråsikkerheten dyrkes, må vi erkjenne at vi også får en grad av tunnelsyn. Derfor må vi kanskje være flinkere til å dyrke nyanser og grave i gråsonene.

[ Baneheia-saken: Vil ha etterforskning av instituttet han selv ledet ]

Da må vi kanskje starte med å se på hvordan vi slipper til interne motstemmer. Det samme bør politi og påtalemyndighet merke seg i sitt arbeid. Hvordan er det å være den journalisten, eller etterforskeren, som ønsker å grave i en annen retning enn den som kanskje mer rutinerte kolleger fastholder som sannheten? Videre må vi aldri glemme at også skråsikre journalister og kommentatorer, eller politifolk, kan ta feil. Jo sikrere du er, desto flere kontrollspørsmål bør du egentlig stille deg selv.

[ Dagsavisen på lederplass: Anklagene mot Rettsmedisinsk institutt bør føre til etterforskning ]

Den samme regelen om å stille kontrollspørsmål, bør vi heller ikke glemme når mediene løper i flokk. Hvis den første feilen oppstår ved at man har løpt i flokk i en retning, er det ikke sikkert at feilen rettes ved at man senere løper i flokk i motsatt retning. God fredag!

[ Hege Ulstein: Det styggeste justismordet i norsk historie ]

[ Hege Ulstein: Den talende stillheten etter Baneheia ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen