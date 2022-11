Du er vel justisminister for Oslo, Mehl?

Det var visst hektisk, ikke bare i Justisdepartementet onsdag kveld, men hos Ap, hos Statsministerens kontor, og for Emilie Enger Mehl og hennes partileder Trygve Slagsvold Vedum, skal vi tro VGs sak om etterspillet etter VGs første sak om utredning av kutt i politiet.

Det var sjokk, det var raseri, og så kanskje litt småkomisk i løpet av noen timer.

Det ble åpenbart jobbet fort. Litt over klokka 17 onsdag publiserte VG saken om at regjeringen har bedt Politidirektoratet vurdere store kutt for politiet i byene fordi de vil flytte mer politi ut i distriktene.

Under to timer senere ble forslaget om å utrede to alternativer, enten kutte 20 prosent av de ansatte i hovedsetene, altså stort sett de store byene her til lands, eller å innføre full ansettelsesstopp i hovedsetene, skutt ned av regjeringspartner Ap.

Like etter klokka 20 ringte ministeren VG for å fortelle at hun vil trekke kartleggingen tilbake. Det var aldri et ønske om å skape uro i politiet, og ifølge svarene VG har fått, har ikke utredningen av de to alternativene vært behandlet i politisk ledelse i departementet.

En aldri så liten krise i regjeringen i løpet av få timer, der altså. Og det framstår usedvanlig klønete.

[ Baneheia-saken: Vil ha etterforskning av instituttet han selv ledet ]

Men forslagene rimer imidlertid godt med visjonen om å desentralisere politiet, og få flere politifolk ute i distriktene. Senterpartiet gikk til valg på å få 20 nye lensmannskontorer og politiposter. Det skulle kuttes i byråkrati og konsulentbruk, og bevilges friske midler, så hvert av de gjenopplivede kontorene skulle få minst fem politifolk.

Så har jo økonomien her til lands blitt en litt annen enn da Senterpartiet gikk til valg. Det forstår alle. Men da bør man kanskje justere planene og? Eller kan det være mulig å få til noe i retning av mer desentralisering ved å flytte ressurser, kan man kanskje gruble over. Og det virker det jo som om noen har gjort. Selv om bestillingen av utredningen om kutt visstnok ikke skal være politisk behandlet, oser den politikk.

Det er omtrent akkurat et år siden Mehl besøkte Stovner politistasjon etter en rekke skyteepisoder i Oslo. Der åpnet hun for å vurdere flere lokale politistasjoner i Oslo, og framhevet viktigheten av nærhet og godt synlig politi også i bydeler øst i Oslo. – Der har vår regjering en annen kurs enn den forrige, sa hun til Avisa Oslo.

[ Spenstige tanker fra SV ]

Dette rimer ikke så veldig godt med forslaget om enten ansettelsesstopp eller stillingskutt i politiets hovedseter, som Oslo er et av.

Politiets Fellesforbund har advart mot å opprette nye tjenestesteder i politiet når det ikke er penger nok til det. Selv om vi vet fint lite om tanken bak kutt-utredningen som nå er brått avsluttet, så er det sendt et signal om at det er nettopp dette Mehl ønsker å gjøre. Dersom det ikke stemmer, bør Mehl komme på banen og gjøre det tydelig at det ikke er aktuelt å tappe politiressurser i de store byene for å innfri et valgløfte.

Å kutte ressurser i Oslo og andre byer for å smøre ressursene utover i landet er et svært farlig prosjekt. For politiet i hele landet er avhengig av solide fagmiljøer i byene. Og når politiet selv advarer mot grepet, bør Mehl lytte. Men hun er jo selektiv med hvem hun vil lytte til.

Mange husker sikkert fortsatt hvordan Mehl fikk motbør da hun ville reversere domstolsreformen, og ikke ønsket å lytte til sterke faglige protester fordi ledelsen i fagmiljøene stort sett sitter i Oslo. Hun ville heller lytte til stemmer i distriktene, sa hun.

Det er ikke lett å skulle velge mellom et robust politi i byene og opprettelse av flere lokale politikontorer. Men Mehl vil gjøre klokt i å lytte til både by og bygd. Og hun bør forklare hva som egentlig er planen for å sikre både et godt politi i hovedstaden og distriktene. Hun er jo tross alt også Oslos justisminister. Det kan være lett å glemme når man også er del av et parti som desperat trenger å vise at de får til å innfri valgløfter.

