Rammet av Qatar

Siden fotball-VM i Qatar åpner 20. november fant håndballen ut at de måtte forskyve sitt mesterskap for ikke å drukne i flommen. Kanskje de burde holdt stand i disse boikottider og erobret det publikum som ikke vil følge fotball-VM et eneste sekund.

Men det var ikke strategien da dette mesterskapet ble bestemt. Derfor er årets adventrituale med håndballjentene avlyst. Og derfor kommer mesterskapet bardust på et stort norsk publikum som har tatt norske håndballmedaljer for gitt i desember måned. Finalen spilles samme dag som VM i Qatar åpner, søndag 20. november.

Mesterskapet spilles i tre land (Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro) og Norge starter moroa mot Kroatia i Ljubljana fredag kveld. Norge er som vanlig blant favorittene, selv om det ikke gikk veien i OL i Tokyo i fjor (bronse). Der vant Frankrike. Men i VM senere på året (i desember selvsagt) slo Norge tilbake.

Og vi tar det jo for gitt at Norge skal prege, og helst ta medalje i alle mesterskap. Det er kravet landslagssjef Thorir Hergeirsson har hengende over seg. Det virker som det trigger ham. Han søker alltid etter ny kunnskap og utviklingsmuligheter. Han dyrker talentutvikling. Spillere som mangler ser han på som en utfordring. Det er en grunn til at Norge har vunnet åtte mesterskap (EM, VM og OL) under hans ledelse. Ingen over, ingen ved siden.

Norge kommer til mesterskapet uten flere sentrale spillere fra gullaget i VM i fjor. Kari Brattset Dale, Sanna Solberg-Isaken og Camilla Herrem er alle gravide. I tillegg har Veronica Kristiansen meldt seg uaktuell inntil videre. Det er en liten åpning for at hun kan bli innlemmet i troppen utover i EM. Men varemerket til dette landslaget er evnen til å fornye seg. Henny Reistad er den stigende stjernen i denne flokken.

Som ventet blir innledningen en transportetappe før vi kan få morsomme oppgjør mot Sverige og Danmark i mellomrunden. Generalprøven i Stavanger sist helg viste et lag som svingte fra det bedrøvelige til det selvsikre.

Hvis Norge vinner EM er man også kvalifisert for OL i Paris 2024, men dit kan man komme seg via neste års VM også. For i haugen av medaljer er det OL-gullene som veier tyngst. Og det har ikke Norge vunnet siden London-lekene i 2012. Det plager noen av disse spillerne.

For norsk TV-publikum er håndball-EM oppspill til VM i Qatar. Eller kanskje ikke? Norge deltar jo som vanlig ikke i fotball-VM. Og mesterskapet er jo en skamplett. Nyt håndballen mens du kan!

