Ta en studietur til Häcken, Vålerenga!

Per-Mathias Høgmo er årets sensasjon i svensk fotball. Igjen. Hva ligger bak?

Det er noe med Allsvenskan og Per-Mathias Høgmo. I 2013 kom han og reddet ærverdige Djurgården fra nedrykk og Høgmo ble rene frelseren i Stockholms ene av fire storklubber. Derifra gikk han videre til å bli norsk landslagssjef. Det ble ikke like blendende.

Men det han har fått til med årets svenske ligamestre Häcken er rent ut oppsiktsvekkende. Og i praksis en bragd. Bygd på det svenske medier kaller myke verdier. Ja vel?

Ja, Häcken betyr det samme som på norsk og er et av fotballverdenens mest snodige navn. Klubbnavnet er oppkalt etter den hekken som guttungene spilte bak da klubben ble stiftet i 1940. Og klubbfargene ble gult og svart fordi det var de eneste draktene den lokale sportsbutikken kunne tilby. Det enkle er ofte det beste.

Før årets sesong spilte de en treningskamp mot Vålerenga på Intility. Den endte 3-3, men ingen omtalte gjestene som svenske ligafavoritter. Even Hovland spilte midtstopper etter at han ikke fikk være med lenger i Rosenborg. Og Lars Olden Larsen, den tidligere KFUM-spilleren, ble hentet på lån fra den russiske fotballen han ville vekk fra.

Nå har dette laget tatt deres første seriegull, attpåtil i avgjørende kamp mot nabo og storebror IFK Göteborg (4-0 seier) som liksom skal være byens stolthet. Men Häcken fra Hisingen, som for øvrig er Sveriges femte største øy, har i det stille erobret svensk toppfotball. Kvinnelaget deres, som for øvrig slo ut Vålerenga i siste mesterligakvalifisering VIF deltok i, ligger på 3. plass i kvinnenes Allsvenskan før mandagens kamp mot bunnlaget AIK.

Da vi snakket med Aftonbladets Petra Thoren, som har fulgt laget gjennom hele sesongen, fikk vi vite mer om den myke oppskriften. Hun hadde fått være med på klubbens yoga-økter.

De to lagene (kvinner og menn) samkjører sine programmer, har fellestreninger med yoga en dag i uka, der alle må ned på matta og gjøre øvelser som ikke forbindes veldig med fotballtrening. Men Per-Mathias Høgmo har innført det sammen med en dose mental trening som skal forsterke deres offensive og aggressive 4-3-3-mønster. De to lagene omgås i klubbens lokaler, men trener selvfølgelig hver for seg. De er opptatt av at vinnerkultur kan skapes sammen.

Da Høgmo overtok herrelaget lå det sist på tabellen. Nå er de seriemestre. Er yoga noe for dere, Dag-Eilev Fagermo?

Uansett bør Vålerenga ta seg en studietur. For dette laget gjør faktisk noe helt annerledes. Der de er skapt bak hekken.

