Vestre går fra ord til handling

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserer konkrete grep for å skape sunnere konkurranse i dagligvaremarkedet. I mai sendte han signaler om ny politikk. Tirsdag gikk Vestre fra ord til handling. Usaklig prisdiskriminering skal forbys. To alternative løsninger sendes nå på høring. I tillegg får Konkurransetilsynet kraftigere muskler.

Dagligvarekjedenes innkjøpspriser er her det sentrale. Det er nemlig skadelig for konkurransen dersom noen kjeder over tid får bedre prisbetingelser enn andre. Bakteppet er det faktum at de såkalte matvarebaronene tjener gode penger. Derfor må kjedemakten brytes. Men det er lettere sagt enn gjort.

I årevis har politikerne vært bekymret for at konkurransen i dagligvaremarkedet ikke kommer oss forbrukere til gode. Men det har vært mye prat og lite handling. For elleve år siden ble det lagt fram en utredning med den beskrivende tittelen «Mat, makt og avmakt». Siden den gang har utviklingen i markedet gått i feil retning. Ica-butikkene er borte. Fire store kjeder ble til tre. Nå er det Norgesgruppen, Coop og Rema som er de store aktørene. Norgesgruppen er desidert størst, med butikker som Meny, Kiwi og Joker.

Samtidig er det store og mektige aktører i resten av verdikjeden, altså blant leverandører og produsenter av dagligvarer. Hemmelige rabatter florerer. De sterkeste aktørene har muskler til å kjøpe seg strategisk god hylleplass i butikkene. Her er bildet så sammensatt at det er vanskelig for myndighetene å finne ut om spillereglene er like for alle.

Utfordringen er å finne inngripende tiltak som ikke virker mot sin hensikt. Det gjør det ikke lettere at eksperter er uenige om hva som er rett medisin. Vi må heller ikke stille oss blinde på lave priser. Et bredt utvalg og kvalitet har en verdi for mange av oss.

Det er på sin plass å minne om at Stortinget har vedtatt en lov om god handelsskikk. Den trådte i kraft 1. januar 2021. Det er også et politisk ønske om at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom leverandører og butikkjedene i større grad skal følge varen, altså komme oss forbrukerne til gode. Konkurransetilsynet avslørte i 2019 at flere leverandører tok 15 prosent høyere pris fra Rema og Coop enn det Norgesgruppen måtte betale.

På denne bakgrunn er det slett ikke overraskende at Norgesgruppens talsmenn uttaler seg mest kritisk til næringsministerens nye grep. Der i gården frykter man å bli kneblet. Reaksjonen fra den største aktøren er et bevis på at næringsministeren er på rett vei. Forbrukere flest bør heie på Jan Christian Vestre. Det er god grunn til å tro at regjeringens opplegg bidrar til å styrke konkurransen i markedet. Alternativet er fortsatt avmakt.





