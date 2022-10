Fugleskremselet, som sang sin versjon av Freddy Kalas-låten om at han var så «jo-jo-jo-jovial»? Som ellers fikk mye skryt for å være flink til å drikke kaffe med helt vanlige folk rundt om i «det landet han var så glad i»?

Jeg kom til å tenke på Fugleskremselet sist lørdag, da jeg så at den nye sesongen av Maskorama ble sparket i gang på TV. Det slo meg: Tenk så mye som kan forandre seg på bare to år! Høsten 2020 var den nå så utskjelte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sett på som en super-jo-jo-jo-jovial og folkekjær partileder som tok seg selv så lite høytidelig at han faktisk ble med i et tullete maske-show på TV. Han kledde seg ut i et tvilsomt kostyme, og sang av full hals. Da den store avsløringen kom, og en leende Vedum kom til syne bak maska, ble det full jubel i NRK-studio.

– Den latteren der hadde vi kjent igjen! Bra du ikke lo, sa programleder Silje Nordnes.

[ Du vet han kameraten? Jeg kommer nok på det ]

Hun omtalte for øvrig gjerne Fugleskremselet som en «søtnos». «Det søteste jeg noen gang har sett!» sa hun etter at Vedum hadde sunget at han var så jo-jo-jo-jovial. «Jeg får bare lyst til å gi ham masse kjærlighet, herregud så søt!», ropte Jan Thomas i kjendis-detektivpanelet. «Jeg tenker at det her blir en kokko kveld – når jeg blir betatt av et fugleskremsel» sa Marion Ravn. Da Vedum senere ble avslørt, sa programleder Nordnes imponert:

– Så dette har du klart å få til mens du har ledet Senterpartiet til nye høyder!

For om Vedum framsto som et fugleskremsel i lørdagsunderholdningen, var han i ferd med å bli kronet til konge på meningsmålingene. Bare et par uker etter den store fugleskremsel-avsløringen ble Sp kåret til Norges største parti på Kantars måling for TV2, med hele 22,1 prosent. Sp var større Ap, større enn Høyre. Maskorama ga dessuten Vedum enda mer goodwill. «Fantastisk fugleskremsel i Maskorama i kveld. Så folkelig og liketil. En slik statsminister trenger Norge ved neste valg», skrev en beundrer på Facebook.

[ Vaksinemotstander? Jeg? ]

Ja, mye kan forandre seg på to år. Trygve Slagsvold Vedum ble som kjent aldri statsminister. I stedet ble han en hardt prøvet finansminister. Han som hadde godt over 20 prosent på målingene, vaker nå nede rundt sperregrensen på fire prosent. Det føles også nå som om Vedums Maskorama-eventyr skjedde i en helt annen tid. Høsten 2020 satt vi på hjemmekontor, på vei inn i den første dystre, nedstengte koronavinteren. Vi hadde ingen vaksine og framtida virker ikke veldig lys. Men ingen snakket om strømregninger, inflasjon eller atomkrig, og ingen skuet engstelig opp på himmelen for å se om en russisk sabotasje-drone var på vei. Midt i dette kaoset sitter Vedum nå. Men en liten trøst for det tidligere fugleskremselet, kan jo være at han allerede har sittet mye, mye lenger ved makten enn Liz Truss.

