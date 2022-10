Bør United gi slipp på Ronaldo nå?

Er det på tide å si farvel til Cristiano Ronaldo? Ja, mener stadig flere. Fotball er et lagspill. Et lag består av spillere. Spillere løfter trofeer, ja, men det er alltid laget som vinner. Sammen.

Hvor mye skal man særbehandle enkeltspillere? Bør ikke de samme reglene gjelde for alle spillerne i stallen? Alle behandles likt? Jo, selvsagt, er det enkelt å svare. Ingen bør slippe unna harde løp, tunge treninger og lange økter. Alle skal bidra så godt de kan og makter. Alle jager det samme målet. Suksess. Men hva om den ene spilleren er bedre enn alle de andre? Den ene gubben som scorer halvparten av målene. Den ene som drar inn de store sponsorene. Han som sørger for at det kommer pokaler i premieskapet. Hva om han kommer for sent på trening? Om han ikke gidder ta det tunge løpet hjemover? Nekte å bli byttet innpå? Stikker fra stadion før alle de andre. Hva da? Skal han få være med neste runde? Skal han få spille foran 17-åringen som kan være framtiden i klubben? Guttungen som er vokst opp i rødt. Løpt i gatene rundt stadion. Vært fan på tribunen i årevis allerede. Hva med han? Burde ikke han få sjansen foran en sutrete gubbe som er over middagshøyden? En sutrete gubbe som scorer mål.

Onsdag var Tottenham på besøk i Manchester. En viktig kamp for begge lag. United vant 2-0, med Ronaldo på benken hele matchen. Ubrukt reserve. Kameraene fanget opp en tydelig irritert superstjerne. Ristet på hodet. Slo ut med armene. Han ble sendt i oppvarming, men ble altså aldri brukt på banen. To minutter før slutt gikk Ronaldo i garderoben. Ingen feiring med lagkamerater. Ingen smil. Kun et blikk over skulderen på vei inn i tunnelen. Nå meldes det at Ronaldo rett og slett nektet å bli byttet innpå og valgte å gå i garderoben før kampslutt. Det er tydeligvis dårlig stemning i klubben. Grep må tas. Og det første grepet er bestemt. For nå skal ikke Ronaldo være med i troppen mot Chelsea. Ten Hag måtte gjøre noe med bråkebøtta. Ronaldo får også en bot. Ti millioner kroner, sies det. Videre hevdes det at han må trene alene. Noen sier han må trene med juniorene. Det må svi.

Dette er ikke første gang Ronaldo stjeler overskriftene uten å spille. I sommer ville han bort. I vinter ville han bort. Nå sier ryktene at han vil bort i januar, etter VM. Og de samme ryktene melder at United kan la han gå gratis. Men for United og ikke minst Alex Ferguson var signeringen av Ronaldo prestisje, en fjær i hatten. United viste at de igjen er på toppen og kan signere de aller største spillerne der ute. Det vil se dumt ut om partene skilles som bitre fiender.

Returen til Old Trafford skapte forventninger blant fansen. Og de første ukene virket det hele som en perfekt overgang med scoringer og god stemning. Men så slo idyllen sprekker. Alle var visst ikke venner i garderoben og det kan virke som at Ronaldo ikke akkurat er noen kjernekar og forbilde for de yngre i stallen. Når så resultatene uteblir blir det krangling.

Om et sårt brudd blir enden på visa er det en trist slutt for Ronaldo i Manchester United. At hans siste sesong for klubben som gjorde han til en superstjerne skal ende i fiasko, krangel og sutring. Men enda verre er det for fansen. Fansen som drømmer om suksess. Som drømte om en retur for Ronaldo og seriegull. De som sto med åpne armer og ønsket sin gamle United-helt velkommen tilbake. De som har elsket Ronaldo mer enn noen andre. De som har tilgitt mye rart allerede. For dem er dette bare trist.

