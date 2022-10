Å hylle sin rival skal være smertefullt. Men det må gjøres

Selvfølgelig skal de det, selv om det svir i blodsupporternes øyne. Men her må idrettens grunnleggende idé komme foran den supporterkulturen idretten selv har skapt. Idrett handler om å vise raushet etter edel kappestrid. For mange høres det banalt og gammeldags ut. Men av og til må man kunne sette en fot i bakken og hedre den som er best.

Det er ingen tradisjon for å stå æresvakt i norsk fotball. Æresvakt er en pompøs handling som egentlig handler om å ære statsoverhoder. Men fotballen liker å være pompøs. Det nærmeste vi har kommet æresvakt er når tapende cupfinalist står på rekke når vinnerlaget skal opp på ærestribunen for å hente kongepokalen.

Men så fant Rosenborg ut at de ville stå æresvakt da Bodø/Glimt vant seriemesterskapet for to år siden. Det var et spontant påfunn da det passet med kampoppsettet. Det er et tilfeldig kampoppsett som gjør at Molde og Rosenborg møtes søndag, i første kamp etter at Molde ble seriemester. Det er ikke noe krav til Rosenborg at de skal stå æresvakt. Men når debatten først er skapt (av Molde for øvrig) blir det et stort tema om de vil gjøre det eller ikke. Rosenborg har meddelt at de vil oppfatte det som en ydmykelse. Og vil avstå. Skal man bare stå æresvakt for lag man liker?

Kunne Lillestrøm stått æresvakt for Vålerenga på Åråsen i et sjeldent tenkt tilfelle at det hadde vært naturlig? Eller motsatt? Supporterne ville hatet det. Atlético Madrid nektet å stå æresvakt for byrivalen Real Madrid da sistnevnte vant seriegull i Spania i fjor. Atletico gratulerte Real med seriegullet, men sa de hadde større respekt for sine egne supportere.

Vi ser poenget. Foballen har utviklet den mest intense rivaliseringen i sportens verden. Det er nok av stygge eksempler på det. Men for oss kommer raushet og god sportsånd øverst. Idrett er i bunn og grunn oppdragelse, selv om det ikke ser slik ut lenger. Vi får et enda grellere eksempel i Qatar om en måned. Men det er en annen historie.

Vi nevnte Lyn. Det handler om nivå fire i norsk fotball og æresvakt er ikke rette ordet når Lyn skal feire opprykket på Bislett søndag. Oppsal kommer neppe i posisjon til å vinne et seriegull i norsk fotball. Men de kan gratulere Lyn med opprykket de har ventet på i sju år og ønske dem lykke til videre på ferden. De kan hedre dem på Oppsal-vis. Det er bare å utvikle itt kreativitet. Det har de mye av på Oppsal.

Fotball er ikke krig. Det har vi nok av i Europa akkurat nå.

