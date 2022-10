1-11 på de tre siste. Hvorfor punkterte VIF?

Ja, det er mange tilfeldigheter i fotball. Vålerenga ble snytt for et straffespark og to gode avslutninger ble reddet på målstreken. Vålerenga skapte flere sjanser i Skien enn i de to forrige kampene til sammen, men det skal man jo gjøre mot et lag som fortsatt ligger bak dem på tabellen.

Hva er den strukturelle feilen bak tre tap?

Svarene er som alltid enklere å gi enn å gjøre noe med. Lagmaskinen som så uovervinnelig ut tidigere i høst, var basert på korte avstander i laget, et forsvar som alle rundt dem stolte på og selvtillit i det offensive spillet. Når lagdelene er samstemte øker også tempoet i spillet. Bevegelsene er kjente og ballen kan gå oftere på entouch.

Usikre lag opplever det motsatte. Og mot Rosenborg på Lerkendal og Bodø/Glimt på Intility var Vålerenga tilbake i statistrollen. Da blir ingen lag gode.

Derfor var nederaget i Skien nesten mer skuffende, for her var det ventet at Vålerenga skule slå tilbake. Da opplever vi i stedet en deprimerende svak første halvtime der både energi og spilleglede mangler. Så gnistrer det til i et drøyt kvarter der Vålerenga kunne scoret minst to ganger. Etter pause er kampen som helhet jevnere, uten at VIF er tibake på sitt beste.

Det var kanskje symptomatisk for kampen at Vålerengas første og eneste scoring i disse tre kampene, ble i sin helhet skapt av tre innbyttere. Seedy Jatta spilte fram Henrik Bjørdal, som slo det presise innlegget til Jacob Dicko Eng som igjen viste sin kliniske avslutterevne. Egil Olsen kaller det hurtig teknikk når en spiller bruker minimal tid fra han mottar ballen til han sender den videre rett sted. Ingen av disse tre spilte den første timen.

Vålerengas kaptein Jonatan Tollås Nation måtte forlate banen etter 26 minutter. (Trond R. Teigen/NTB)

Da Vålerenga var gode i høst ble veldig mye skapt av kantspillerne. Laget har artister på hver side. Da disse ble tatt ut, som de særlig ble mot Rosenborg og Glimt, stanset Vålerengas sjanseproduksjon. Da må man ha noe mer å spille på. Også Odds backer spilte helt på grensen. Osame Sahraoui er kanskje den spilleren i Eliteserien som har fått mest juling i år, i form av taklinger på grensen av det lovlige. Jacob Dicko Eng opplever noe av det samme. Hvorfor: Gode driblere blir klippet ned. Så er det dommernes jobb å beskytte spillerne innenfor regelverkets rammer.

I tillegg manger fortsatt Odin Thiago Holm fysikken til å stå i mot de tyngste slagene på midtbanen. Vålerenga hentet Stefan Strandberg for å ha noen voksne i rommet, han var en viktig forklaring bak oppturen i høst. Han har manglet i disse tre nøkkelkampene dessverre.

Det er fem poeng opp til Lillestrøm på 4. plassen før de har spilt søndag (som kan gi Europaspill neste år). Og det er fem poeng ned til den berømmelige 7. plassen som alle i VIF er møkk lei. Hvor havner dette laget i år? Kanskje akkurat der de er nå, som det femte beste laget i Norge. Det er faktisk en veldig presis plassering.

