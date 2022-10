Når idretten diskuterer Russland: Ingen gråsoner

IOC-president Thomas Bach var ganske presis om de bølgene som går rundt mulig russisk deltakelse internasjonalt da han uttalt dette på en konferanse i Seoul denne uka:

– Denne krigen ble ikke startet av det russiske folk, russiske idrettsutøvere, den russiske OL-komiteen eller IOC-medlemmer fra Russland. Sanksjoner bør bare ramme de som er ansvarlige for noe, sa han.

Lørdag skal styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) ha saken på sin agenda. Skal det åpnes for russiske utøvere i VM i vinter? Svaret blir ventelig nei. Det blir noe himmelropende urettferdig over det.

IOC (den internasjonale olympiske komité) har alltid ønsket å heve seg over en konfliktfylt verden ved å være en slags fredsskaper på en globus full av konflikter. Ja, noe har de fått til. Under vinter-OL i Sør-Korea i 2018 ble det et slags idrettslig fredsdiplomati mellom Sør- og Nord-Korea. Men noen varig løsning ble det ikke.

Under sist vinters åpningsseremoni til OL i Beijing sto Kinas statsleder Xi Jinping sammen med Vladimir Putin og IOC-leder Thomas Bach. Et av seansens mer bisarre øyeblikk var da John Lennons “Imagine” strømmet over arenaen. Det var et av åpningsseremoniens globale fredsbudskap. Fire dager etter at OL var over invaderte Russland Ukarina. Vladimir Putin skal ha blitt enige med sitt kinesiske vertskap om å vente med invasjonen til OL var over.

Bach har rett i at det ikke er russiske idrettsfolk som startet krigen. Men flere av dem deltar i den og er offiserer i den russiske hær. Så er det antakelig millioner av russere som er like store motstandere av krigen som det de fleste utenfor landets grenser er. Men det endrer ikke det store bildet. Det ville være en symbolsk seier for Vladimir Putin hvis russisk idrett ble sluppet inn i varmen igjen.

Det er mange russiske idrettsutøvere som har fått lov å delta internasjonalt. Det er de enkelte særforbundene som vedtar utestengelse. I tennis er de beste russerne fortsatt med. I norsk idrett er det flere russiske utøvere. Det har ikke vært noe tema å utestenge Bodø/Glimts keeper Nikita Haikin eller Vipers Kristiansands håndballspiller i verdensklasse, Anna Vjakhireva. Den israelskfødte keeperen Haikin har aldersbestemte landskamper for Russland og var i bruttotroppen til A-landslaget mens de ennå var med i VM-kvalifiseringen.

Men i fotball er både klubblagene og landslaget utestengt fra alle turneringer. Og da Runar Norman signerte for CSKA Moskva i sommer, ble han utestengt fra det norske landslaget.

Langrenn uten Russland vil endre konkurransesituasjonen dramatisk, særlig blant de mannlige utøverne. Men det er ikke noe argument. Sanksjonene må gå mot landet og deres toppidrettsentusiastiske president og krigsherre Vladimir Putin.

