Jonas leverer og stiller opp

Jonas Gahr Støre kom til sine på Fagforbundets landsmøte onsdag. Han ble tatt imot som en helt. Statsministeren ble møtt av stående applaus, fikk mye applaus underveis og ble kvittert ut med stående applaus etter talen.

Det var en stolt Støre som takket Fagforbundet for innsatsen under fjorårets valgkamp, som jo ga som resultat at landet fikk en Støre-ledet regjering. Og så avsluttet han talen med å oppfordre Fagforbundet til å stå på for å skape rødgrønne flertall ved neste års kommunevalg. Det blir mildt sagt en krevende oppgave, sett på bakgrunn av den siste tids meningsmålinger. «Vi må ha vilje til å stå i dette over tid», sa Støre. Det er fristende å minne om at det er under elleve måneder til lokalvalget. «Over tid» blir da i korteste laget.

Utakk er verdens lønn.

Støre kunne med god grunn skryte av å ha innfridd brorparten av kravene som LO-familien stilte foran fjorårets stortingsvalg. Her er kortversjonen: Pensjon fra første krone er innført, fagforeningsfradraget er doblet, heltidsjobber skal være hovedregelen og Erna Solbergs generelle åpning for midlertidige ansettelser er fjernet. Alt dette og mer til har Ap/Sp-regjeringen levert på rekordtid.

«Tannkremen er tilbake på tuben», triumferte Støre. Problemet er «bare» at dette ikke gir uttelling – ikke engang på grasrota blant LO-familiens medlemmer. Mye vil ha mer. Og så har vi alle de nye utfordringene som oppstått. Strømprisene har nådd rekordhøye nivåer i Sør-Norge, prisstigningen skyter fart og renta er på vei opp. Krigen i Ukraina har forsterket denne utviklingen dramatisk. Derfor måtte regjeringen levere et ekstra stramt statsbudsjett for 2023. Alternativet er at priser og renter kommer helt ut av kontroll.

Statsministeren innrømmer at det er dem som sier at regjeringen har hatt uflaks. Støre snur imidlertid på flisa og ved å si at det er Norge som har flaks ved at det er Ap og Sp som styrer nå. Det hører med til historien at Støre og hans statsråder har fått kjeft for ikke selv å stille nok opp i offentligheten. Høyre-nestleder Henrik Asheim var tydelig misfornøyd da han måtte ta til takke med statssekretær Wegard Harsvik (Ap) i «Politisk kvarter» på NRK mandag. Bare statsministeren i egen person ville øyensynlig ha vært godt nok for en høye og mørk nestleder i Høyre.

Kommentator Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv synes det er merkelig at ikke flere statsråder bruker mer tid på å forsvare seg. «For tiden opptrer statsminister Jonas Gahr Støre langt hyppigere i karikaturtegner Roar Hagens strek i VG enn han gjør i offentligheten.»

Jeg lurer for min del på hvordan Jacobsen teller. I nettavisen Medier24 har jeg funnet disse tallene: Første halvår i år gjestet Jonas Gahr Støre Politisk kvarter åtte ganger. I hele pandemiåret 2020 gjestet daværende statsminister Erna Solberg Politisk kvarter sju ganger. Ingen forskning, men likevel ganske illustrerende. Mitt inntrykk er at dagens statsminister stiller mye opp i offentligheten i en usedvanlig travel hverdag. Utakk synes å være verdens lønn for Støre & co.

