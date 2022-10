Lyn gir ny energi i Oslo-fotballen

Det er jo sjelden av nasjonal interesse at et lag rykker opp fra 3. til 2. divisjon i Norge. Men selv NRKs Kveldsnytt fant plass til et innslag om opprykket på samme kveld som Molde ble suveren seriemester i Norge og Vålerenga ble ydmyket med 0–6 av Bodø/Glimt.

Grunnen er at Lyn på mange måter er norsk fotballhistorie. Det blir slik når klubben tok initiativ til å stifte Norges Fotballforbund, fikk bygget Ullevaal stadion, har vunnet serie og cup og har de fleste publikumsrekordene i norsk fotball. Men i dag er det kvinnelaget som er på øverste nivå, mens gutta har rotet rundt på fjerde hylle siden 2016. De var enda lenger nede etter den historiske konkursen i 2010.

Tolv år etter det veiskillet aner vi altså konturene av et nytt Lyn. Laget har gått ubeseiret gjennom årets sesong når en kamp gjenstår. Jan Halvor Halvorsen ble hentet inn foran denne sesongen, og den tidligere toppspilleren med spisskompetanse i opprykk, har fått samlet trådene i klubblokalene på Kringsjå. Første mål er nådd.

For Lyn måtte rykke opp i år hvis ikke dette prosjektet skulle gå på grunn. Den vellykkede emisjonen i fjor viser hvilket potensial denne klubben har. Pengegavene var mange og store og finansierte første årets drift av fornyelsen av Lyn, som på sikt skal bringe dem tilbake til øverste nivå. Det kan ta tid. Men det er jo der de hører hjemme.

Men å bygge en klubb opp igjen er som å bygge et lag. Grunnmuren (forsvaret) må på plass. Da klubben gikk konkurs var det elitesatsingen som ble rammet, den store ski- og fotballklubben Lyn, en stor breddeklubb i Oslo, var atskilt fra dette. Det er den fortsatt, men nå skal fotballavdelingene slå seg sammen for å utnytte ressursene bedre.

Nivået i 2. divisjon er kraftig spisset fra Lyn var der sist i 2015, da de rykket ned på målforskjell. Året etter vant de 3. divisjon med 15 poeng (!), men ble nektet opprykk på grunn av den nevnte spissingen av divisjonssystemet. Siden har de snublet seg gjennom noen nesten-opprykk før koronaen kom og ødela en hel sesong.

Nå er de på samme nivå som Grorud, Kjelsås, Ullern, Vålerenga 2 og kanskje Skeid (avklares senere om de holder seg i OBOS-ligaen). De bytter plass med Frigg, som kommer ned fra 2. divisjon. For et drøyt år siden så jeg Frigg ydmyke Lyn 5–0 i Friggs opprykkssesong. Det viser hvor fort ting kan snu i fotball.

Lyns trener Jan Halvor Halvorsen har ledet Lyn til opprykk. (Oskar Wikestad)

David Tavakoli har scoret 26 mål for Lyn i år og ble den suksessen Lyn håpet på da de hentet ham fra KFUM Oslo. Tavakoli har passert 30 år og ryggen hans blir ikke bedre. I høst hentet Halvorsen sin gamle elev Ibba Laajab, som scoret ett av målene mot Nordstrand søndag. Han har passert 37.

Men rundt disse vrimler det av lovende unggutter som kan løfte dette laget videre. Og de gir Oslofotballen en ny dimensjon. Og ny energi. Lyn kan ikke bare mønstre hundre mann i smoking på en time, de kan mønstre ganske mange i dugnadstøy på Kringsjå. Men baneproblemene i regi av Bymiljøetaten har gitt dem ekstra utfordringer.

Ny stadion for Lyn? De leker med tanken. Men først må man bygge et lag som kan stabilisere seg i 2. divisjon.

