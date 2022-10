Er dette starten på slutten for Jürgen Klopp?

Englands og kanskje verdens beste lag de siste årene har vært Liverpool. Da tyskeren Jürgen Klopp ankom klubben i 2015 lå klubben med brukket rygg, dog var de oppe og nikket med de store igjen under Brendan Rodgers og endte på 6. plass sesongen før tyskerens kom til byen.

Under Jürgen Klopps ledelse har klubben levert pokaler til fansen på løpende bånd. Etter Klopps ankomst har det vært en ny tidsregning for klubben som sist hadde sin storhetsperiode på 80-tallet. Er det tid for nedturen allerede mon tro? Rakner det for Liverpool nå?

Søndag venter Manchester City og Haaland på motsatt banehalvdel. Pep Guardiola og hans menn tar den korte turen til Liverpool for det som ligner på en være eller ikke være-kamp for Klopps menn. Og går det som det pleier scorer Haaland og da må Liverpool ha minst to.

Liverpool er allerede 13 poeng bak City på andreplass og 14 bak Arsenal som leder. Taper Liverpool søndag kan de vinke farvel til ligagullet, men det toget er vel allerede går fra perrongen? Kun de aller mest ivrige tilhengerne håper vel på at de skal kjempe helt i toppen? Og da gjenstår jo spørsmålet om Liverpool sågar kan falle utenfor topp fire? Hva da med Klopp? Tåler han en slik nedtur?

[ Haaland gir Klopp hodebry: – Er verdens beste ]

Er dette starten på slutten for Klopp, og da Liverpools inneværende storhetstid? Intet tre vokser inn i himmelen og ethvert imperium står for fall. Det var en tid da ingen så for seg at Manchester United skulle ned av pallen og se på dem nå. Det vil sitte langt inne å sparke Klopp, mannen som har skapt så mye jubel og glede. Men det er ikke lenger utenkelig at han blir sendt på dør.

I Liverpool er det flere ting som kladder for tiden. Salah har vært en skygge av seg selv hittil, dog leverte han tidenes raskeste hat trick mot Rangers i Champions League denne uken, så mulig han har funnet formen igjen? Alexander-Arnold har vært slurvete, mens Van Dijk virker usikker og klumsete etter skaden forrige sesong. I sum virker dette å være nok til at de røde i Liverpool i øyeblikket er langt unna å vinne noen pokaler denne sesongen.

På nettet sirkulerer det en teori om Klopps forbannelse. En sjuårsforbannelse. Han ga seg etter sju år i Mainz. Under sin tid i Borussia Dortmund løftet han klubben til Europas elite. Men i sitt sjuende år gikk det galt og klubben kjempet mot nedrykk. Klopp er i sitt sjuende år i Liverpool og det murres i rekkene. Fansen klør seg i hodet og eksperter tar til orde for at det er nok nå. Kan en seier mot City være nok for Klopp til å beholde jobben? Muligens for en stund. Men som det ser ut nå, synger Jürgen Klopp på siste verset.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen