Vedums kortslutning

Regjeringen har ikke klart å lage en ordning med fastpris på strøm for husholdninger. Det blir bare fastpris for næringslivet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ved flere anledninger lovet fastpris for folk flest. 6. april sendte han ut en pressemelding der han lovet bedre og rimeligere fastprisavtaler på strøm.

«Det kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, på samme måte som fastrenteavtale på lån», sa Vedum. Opplegget var å sette et tak på hvor mye kraftselskapene kan ta i påslag på strømprisen. En omlegging av skatten på grunnrente var ett av grepene som skulle gi slik fastpris.

[ Kjell Werner: Liten mink kan velte stor politiker. ]

Men i statsbudsjettet kaster finansministeren kortene. Ifølge regjeringen blir det krevende å etablere langsiktige standard fastprisavtaler for strøm til forbrukere på de samme premissene som skal gjelde for næringsdrivende. Det vises nå innspillene regjeringen har fått fra bransjen.

Vedum må ikke gi opp håpet.

I vår var finansministeren fast i troen på at det skulle være mulig å lage et standardisert system for fastpris på strøm. Tanken var god, men dette var tydeligvis lettere sagt enn gjort. Poenget er nemlig at vi ikke kan basere oss på statlige strømstøtteordninger over tid. Derfor bør regjeringen finne andre veier til en god fastprismodell.

I mellomtiden vil strømstøtte være alternativet så lenge det er skyhøye strømpriser i markedet. Samtidig er det å håpe at energikommisjonen kommer med gode forslag til forbedring av dagens kraftregime, og så må regjeringen kjenne sin besøkelsestid. Strømkrisen har avdekket at det er store svakheter i systemet. En av løsningene er å produsere mer kraft innenlands.

Ola og Kari har i årevis vært nærmest bortskjemte med ganske lave strømpriser. Vi har også blitt tutet ørene fulle med at det lønner seg å velge spotpris. Derfor er det under fire prosent av husstandene her til lands som har ordinære fastprisavtaler på strøm. Til sammenlikning er denne andelen på 25 prosent i Sverige. I Danmark og Finland har over halvparten av vanlige strømkunder fastpris. Problemet er at kraftselskapene ser seg tjent med at flest mulig betaler spotpris. Den jevne nordmann tar da risikoen, på godt og vondt. Samtidig skummer kraftselskapene fløten.

[ Jo Moen Bredeveien: Verdige vinnere og et velrettet spark. ]

Flere nordmenn bør velge fastpris dersom man tror det blir vanskelig å betale høye strømregninger når vi får pristopper. Det vil gi større forutsigbarhet og i så måte være en billig forsikring. Men dette forutsetter en fastpris på strøm som er mer lukrativ enn det som er tilfellet med dagens regime.

For Trygve Slagsvold Vedum må det være et stort nederlag at regjeringens opplegg har kortsluttet. Men finansministeren må ikke gi opp håpet om å et standardisert fastprissystem. Gjør et nytt forsøk på å finne stikkontakten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen