Oktoberoverraskelser og politiske tyngdelover

På tross av en flodbølge av skandaler og graverende kandidatsvakheter kan den republikanske senatskandidaten Herschel Walker (60) fortsatt vinne i Georgia i november. Det sitter langt inne for republikanerne å gi opp kandidaten som kan sikre dem flertallet i Senatet.

Det er imidlertid demokratene som er knepne favoritter til å beholde flertallet i Kongressens øverste kammer. Sannsynligheten for et slikt utfall ligger på 67 prosent, ifølge FiveThirtyEights modell. Walkers demokratiske motstander, senator Raphael Warnock, er samtidig en noe mer knepen favoritt til å vinne i Georgia. Det skiller kun 3,9 prosentpoeng mellom de to på et gjennomsnitt av meningsmålingene.

Trump var vektløs i perioder, men falt til bakken til slutt

Det er jevnere enn en kanskje skulle tro, gitt alle skandaleoppslagene om Herschel Walker. Han hadde allerede flere riper i lakken da han kunngjorde sitt kandidatur, etter å ha blitt oppmuntret av tidligere president Donald Trump om å stille som senatskandidat. Walker var og er en amerikansk fotballegende i Georgia, med et navn alle kjenner. Men detaljene om at han gjentatte ganger skal ha truet ekskona på livet, historier om vold i hjemmet og om forfølgelse av flere kvinner, svekket ham. Da det deretter ble kjent at Walker var far til tre hittil ukjente barn, med tre ulike kvinner, begynte det å ulme ytterligere.

Det var småtterier sammenlignet med saken som ble slått stort opp av The Daily Beast i starten av oktober. En oktoberoverraskelse – som det her er snakk om – er betegnelsen på en overraskende og potensielt betydningsfull hendelse som finner sted i valgkampens siste fase. Nærheten til valgdagen i november fører gjerne til ekstra stor mediedekning, og ikke minst snakk om at hendelsen kan påvirke valgutfallet.

Abortmotstanderen Walker skal ha oppmuntret en ekskjæreste om å ta abort i 2009, noe han deretter betalte for. Walker benekter selv hendelsen – på tross av bevisene som ble lagt fram. Den samme kvinnen sto noen dager senere fram med at hun ble gravid med Walker igjen to år senere, men at hun da valgte å beholde barnet, på tross av at Walker ikke ønsket det.

Dobbeltmoralen kan selvsagt svekke ham blant konservative velgere. Det fikk også sønnen Christian Walker, selv en konservativ influenser, til å poste en rekke innlegg på Twitter der han tok avstand fra faren. «Alt har vært en løgn,» skrev han, om Walkers snakk om «familieverdier» og ikke minst benektelser av anklagene. Han skrev om frykt for en voldelig far i oppveksten, og at han og moren gjentatte ganger hadde flyttet for å komme unna Walker.

I håndteringen av de mange negative oppslagene trakk en av Walkers talspersoner fram det notoriske Access Hollywood-opptaket fra 2016-valgkampen – også det en oktoberoverraskelse – og at Donald Trump på tross av den skandalen fortsatt vant presidentvalget. Med andre ord: Det blåser over.

Trump-referansen er ikke overraskende, men den vitner om ønsketenkning i Walker-leiren. Den bygger på en oppfatning av at siden Trump slapp unna med såpass mye, så kan andre gjøre det samme.

I 2016 ble Donald Trump ofte omtalt som «teflon-kandidaten», ettersom alt så ut til å prelle av på ham. De politiske dødsdommene ble gang på gang stående igjen som feilaktige politiske analyser fra en svunnen tid – fra da ting faktisk betydde noe, for å ta i bruk et annet slitt omkved fra Trump-æraen. Skandalenes manglende sprengkraft ble samtidig beskrevet som et unikt aspekt ved nettopp Donald Trump; at det som var dødelig for andre kandidater – som gjentatte anklager om seksuell trakassering, utroskap, løgner og overdrivelser – ikke var det for Trump.

Det ble med tiden etterfulgt av spekulasjoner om ikke Trump og endringene det politiske landskapet hadde gjennomgått hadde endret – eller kanskje til og med opphevet – de politiske tyngdelovene også for andre kandidater. Økt polarisering ble trukket fram som én av forklaringene.

Serien av resonnementer bygger på en feilslutning om at Trump ikke ble svekket av alle skandalene, for ikke å snakke om de mange etterforskningene. Det ble han, selv om han vant akkurat nok valgmannsstemmer til å vinne mot en upopulær motstander i 2016, mens han samtidig fikk færre stemmer enn Hillary Clinton nasjonalt. Trump er tross alt den første presidenten til å tape gjenvalg siden George H.W. Bush i 1992, og han er attpåtil stilt for riksrett to ganger. Trump var vektløs i perioder, men falt til bakken til slutt.

Blant Trumps støttespillere blir kritiske oppslag ofte avfeid som desperate forsøk fra mediene eller demokratene på å sverte og felle ham. Det samme ser vi fra de som tar Walker i forsvar. Lederen av republikanernes nasjonale partiapparat, Ronna McDaniel, sendte for eksempel følgende e-postappell på vegne av Walker-kampanjen søndag kveld: «Når demokrater er presset inn i et hjørne, så lyver de, hver eneste gang.» Hun beskriver det hele som et «karakterdrap» på Walker og at demokratene har «diktet opp en historie» for å distrahere velgerne fra sakene som faktisk betyr noe.

Donald Trump har samme tilnærming. Han mener Walker er stygt og urettferdig behandlet, og han støtter ham fortsatt. Det gjør også senator Rick Scott (R-Florida), i form av sin rolle som leder av senatsrepublikanernes nasjonale valgkampkomité. Kongressmannen Don Bacon (R-Nebraska) støtter fortsatt Walker på grunn av politikken han kommer til å stemme for dersom han blir senator. «Vi gjør alle feil,» la Bacon til. «Jeg har gjort mine egne feil i livet. Det har Herschel også».

Det fremstår fortsatt ikke som et farbart alternativ å ta helt avstand fra Walker. Den potensielle gevinsten med en ekstra republikansk senator og et potensielt republikansk flertall er for stor. En gjennomgang av tidligere politiske skandaler i amerikansk politikk peker imidlertid i retning av at de omtalte skandalene kommer til å svekke Walker. Spørsmålet er hvor mye. Tallknusere snakker om at fallet på meningsmålingene sannsynligvis vil bli mindre nå enn det ville blitt for et tiår siden, men at det likevel kan være nok til å ha betydning. I en jevn valgkamp kan det bli utslagsgivende.

«Kjære venn» begynner e-posten jeg fikk fra Herschel Walker søndag kveld. Han ber om penger for «å stoppe Biden-Warnock agendaen fra å ødelegge landet.» Det males et dystert fremtidsscenario med «høyere bensinpriser, matmangel og en voksende krise langs grensen», dersom han og partifellene ikke tar tilbake senatsflertallet. «I dag trenger vi at du stepper opp og hjelper oss med å redde Amerika.» Vi får se hvor Amerika står etter mellomvalget i november.

