Rosenborg var tøffest i trynet. Og tøffest i taklingene

Kjetil Rekdal og Rosenborg hadde gjort leksa. Unngå VIFs kontringsstyrke. Lagets høyreback, tidligere Grorud-spiller Leo Cornic, hadde hovedoppgaven med å stoppe Jacob Dicko Eng. Han gjorde det med lovlige og ulovlige midler. Men fordi dommer Svein Oddvar Moen la lista høyt for gule kort, kunne Rosenborg fortsette. Med full rett.

Her måtte man være tøffest i trynet. Og tøffest i taklingene. 18 år gamle Dicko Eng fikk bokstavelig talt juling. Han fikk slippe andreomgangen.

Det er lov å spille innenfor lovens rammer. Men hvis Svein Oddvar Moen hadde fokus på å beskytte spillere, hadde han slått hardere ned på taklingsbonanzaen. Men det var ikke det som avgjorde kampen.

Det var det to dansker som gjorde. Casper Tengsted, Rosenborgs geniale innkjøp fra Danmark er Eliteserens sensasjon. 1–0 scoringen han serverte på Lerkendal var et kunstverk. Og umulig å gardere seg mot. Tengsted har scoret i alle kamper han har spilt på Lerkendal. Det ligner jo på uttellingen til en viss nordmann i Manchester. Victor Jensen scoret de to andre da Vålerenga i praksis var utspilt.

Budskapet fra RBK-supporterne var klart før avspark. (Ole Martin Wold/NTB)





Dag-Eilev Fagermo lot fysisk styre prege laguttaket. Derfor satte han inn Henrik Bjørdal på midtbanen. Kampbildet viste at han fikk rett. Men det var ikke nok. De kjappe beina til Dicko Eng og Amor Layouni skulle heve seg over fysikken og score på hurtighet. Men Rosenborgs backer var forberedt. De to sprinterne fikk sjelden starte i sine yndlingsposisjoner. VIF hadde to avslutninger før pause, begge ved Amor Layouni. Men de kvalifiserte ikke til å bli kalt målsjanser.

Etter pause noterte vi ikke en eneste VIF-sjanse. Det sier sitt om hvilken nedtur dette var for laget som bare er slått av Molde i høstens poengfangst. For Fagermo og VIF var det en brutal realitetssjekk. Det er fortsatt langt fram og opp.

“Norges Fotballhovedstad” var budskapet fra RBK-supporterne før kampen. Det er det jo ingen som er uenig i. Men det var altså behov for å understreke det. Styrkeforholdet mellom Rosenborg og Vålerega i år sier jo sitt. Seks poeng og 7–0 i målforskjell på årets to kamper. Det er en grunn til at Vålerenga ikke har vunnet på Lerkendal på sytten år.

Var dette et kunstgresslag mot tøffere dueller på naturgress. Ja, i hvert fall denne kvelden. Men vi har sett VIF tøffere enn dette. Og det må dem være hvis man skal nærme seg norsktoppen.

Ettersom både Bodø/Glimt og Lillestrøm vant sine kamper, er avstanden opp til 4. plass på tabellen fem poeng. Fem kamper gjenstår. Og i to av disse er motstanderne Glimt og Molde.

KAMPFAKTA

Rosenborg – Vålerenga 3-0 (2-0)

Lerkendal stadion: 13.044 tilskuere

Mål: 1-0 Casper Tengstedt (16), 2-0 Victor Jensen (31), 3-0 Jensen (72).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Simen Juklerød, Vålerenga.

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Markus Henriksen, Sam Rogers (Renzo Giampaoli fra 80.) – Leo Cornic, Edvard Tagseth – Victor Jensen (Olaus Skarsem fra 81.), Tobias Børkeeiet (Per Ciljan Skjelbred fra 69.), Carlo Holse – Ole Sæter (Stefano Vecchia fra 69.), Casper Tengstedt (Kristall Ingason fra 81.).

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Jonatan Tollås Nation, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød – Henrik Bjørdal (Tobias Christensen fra 45.), Odin Thiago Holm (Seedy Jatta fra 76.), Petter Strand – Amor Layouni, Torgeir Børven, Jacob Dicko Eng (Osame Sahraoui fra 45.).