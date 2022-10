Alle muligheter til å bryte mesterskapstørken

Norge har altså ikke vært i et mesterskap siden år 2000, da Norge røk ut av gruppespillet etter at vår siste kamp var ferdigspilt. 22 år senere har Norge hatt muligheten flere ganger til å kvalifisere seg, men alltid forspilt mulighetene og fått et stempel på seg for å mislykkes når det gjelder som mest.

Det gjorde det norske landslaget også i den nylig avsluttede Nations League, der laget tapte gruppefinalen mot Serbia og dermed gikk glipp av både opprykk, ekstramulighet til å kvalifisere seg og en høyere seeding inn mot søndagens EM-trekning. Det har vært litt typisk norsk, og dermed var det mange som fryktet at en tøff gruppe ville gjøre det umulig for Norge å kvalifisere seg til EM i 2024.

På seedingnivå to havnet både England, Frankrike og Serbia, som sammen med et av lagene fra den øverste seedingpotten hadde gjort det enormt vanskelig for Norge. Dermed ble det kjapt klart at gruppe B (Nederland og Frankrike) og C (Italia og England) ville vært det verste for Norge, så det at Norges lapp kom allerede i gruppe A skal vi være godt fornøyd med.

En gruppe med Spania, Skottland, Georgia og Kypros er ingen walkover, men gir Norge likevel gode muligheter til å kvalifisere oss. Spania blir naturlig nok store favoritter, mens Norge skal slåss med Skottland og et Georgia-lag som blir stadig bedre. Det gjør imidlertid også Norge, og med den formen som spesielt Erling Braut Haaland og også Martin Ødegaard viser, er det stor utvikling i gruppa med mange unge spillere som kan ta steg allerede til EM-kvalifiseringen neste år.

Både landslagssjef Ståle Solbakken og assistent Brede Hangeland har advart mot Georgia, og det med rette. Napoli-stjernen Khvicha Kvaratskhelia leder et lag som kan slå alle i gruppa, og igjen kan det vise seg at Norge får en avgjørende kamp mot Skottland eller Georgia, som gjør at Norge får en ny mulighet til å vise at de er best når det gjelder.

Det viktigste med dagens trekning var at drømmen om å nå EM ikke var over allerede før den startet. Med den relativt heldige trekningen Norge fikk, er muligheten for å gå til EM betydelig styrket. Det er fortsatt veldig mye fotball som skal spilles, og Norge har som kjent en tendens til å rote det til når det gjelder som mest. Likevel er dette en gruppe Norge bør ha muligheter til å gå videre fra, og ta del i fotballfesten et EM i Tyskland i 2024 kommer til å bli.

