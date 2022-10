Klasseskillet på toppen av norsk fotball øker – Europa er svaret

Bodø/Glimt møter Arsenal igjen til uka, Molde hanker poeng og penger på nivået under. Lag som er med i europeiske turneringer med en viss suksess, får en helt ny økonomisk ballast. Mens Vålerenga må stenge Intility Arena i vinter på grunn av strømprisene, kan Bodø/Glimt hente spillere og lønne dem på nivåer andre norske klubber ikke er i nærheten av. Dessuten er strømmen paradoksalt nok nærmest gratis i nord …

Rosenborg har vært i samme posisjon, men en av fotballens lover er heldigvis at intet varer evig. Rosenborg, Glimt og Molde er norsk fotballs økonomiske adel, mens røkla bak kjemper for å komme dit. Bodø/Glimt har vist veien med en unik lagbygging, sammensatt av spillere som andre klubber ikke så potensialet i. Glimts eventyrlige resultater forteller bare en ting. Mulighetene ligger der for veldig mange.

Men neste år er det Molde som overtar plassen i mesterligakvalifiseringen. De cruiser inn til seriemesterskap. De vet hvilke millioner som ligger i potten. Det vet Rosenborg og Vålerenga også, men de er sportslig et stykke unna. Men søndagens duell på Lerkendal sender vinneren et langt steg mot Europa. Fra årets sesong er over har man et halvt år på å bygge seg opp. Sist VIF fikk sjansen i Europa hadde de ikke en spillerstall som var rustet for det. Og laget røk ut i første forsøk.

Fem lag kjemper om sannsynligvis fire norske Europa-plasser. Lillestrøm er også med. Seriegullet er avgjort, men hvem som kan rasle med nøklene til den europeiske pengebingen, gjenstår.

