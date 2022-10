Om å passe på landet sammen

Mens «Borgen» spiller på drama og konflikter rundt Christiansborg – der Folketinget, statsministerens kontor og Danmarks høyesterett holder hus – var det tid for forsoning og samarbeid da Mette Frederiksen inntok talerstolen på tirsdag. Dagen etter skrev den sosialdemokratiske statsministeren ut nyvalg, og annonserte at hun nå ser for seg en samlingsregjering i disse svært usikre tider: «Vi går til valg som sosialdemokrater, men er klare for kompromisser og samarbeid. Tiden er kommet for å finne en ny form for regjeringssamarbeid i Danmark, en mer bredt sammensatt regjering med partier fra begge sider av det politiske sentrum».

Den utstrakte hånden til hele Folketinget startet da hun i talen på rørende vis fortalte de personlige historiene til tre tidligere statsråder og folketingspolitikere som nå skal gi seg med politikken, og takket dem dypt for det de har gjort: «Ingen av dere tre har noensinne gitt pust til polariseringens glør. Dere har samarbeidet på kryss og tvers av partier og holdninger, inngått tusenvis av kompromisser. Dere har pliktoppfyllende passet deres arbeid, og passet på Danmark. Takk for det».

[ Danmarks statsminister Mette Fredriksen utskriver nyvalg ]

Så takket hun alle partiene som gjennom å vedta en vinterpakke som senker elavgiften, fryser regninger og gir en håndsrekning til barnefamiliene, har tatt felles ansvar for å gjøre det lettere for danskene i tøffere tider. Deretter ble alt satt inn i en større kontekst, der samarbeidet gjennom Nato og EU må gå foran nasjonale interesser. Jeg gjentar litt her: «En krig i et europeisk land. Det betyr dyrere smør når du handler inn. Så liten er verden nå. Danmark kan ikke løse vår tids store utfordringer alene. En dansk regjering kan ikke sikre deres sikkerhet uten vårt medlemskap i Nato. Vi kan ikke få styr på migrasjon og klimaforandringer uten et mye tettere samarbeid med Afrika. Og vi kan ikke sikre arbeidsplasser og velstand uten vårt medlemskap i EU».

Når diskusjonene raser om hva som tjener Danmark – eller Norge – best, er det greit å minne oss selv på noe av det som Frederiksen pekte på. Borgen – eller for den saks skyld Stortinget – er tryggere om vi slipper å stå for forsvaret alene. Og det beste forsvaret, ja, det består av samarbeid – mellom våre politikere og med Europa. Den som bare tenker på seg selv, passer kanskje ikke godt nok på Norge. God fredag!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen